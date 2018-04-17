Общество

сегодня, 08:40

46-летний мужчина погиб в перевернувшемся «ВАЗе»

1 2512
#авария #ДТП
1
46-летний мужчина погиб в перевернувшемся «ВАЗе»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, 1 погиб.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 16 апреля в селе Куймань Лебедянского района 30-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате сам водитель и два его пассажира 32-х и 35-ти лет с травмами были доставлены в больницу, еще один 46-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице.

В Липецке на автодороге Орел – Тамбов 23-летний водитель «Форда» допустил наезд на 72-летнего велосипедиста, который с травмой госпитализирован.

В Хлевенском районе в 22.45 на автодороге Хлевное – Тербуны 57-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате мужчина с травмами был доставлен в больницу.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1400 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, превышение скорости – 959, неиспользование ремней безопасности – 76, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 40.

1 2512
#авария #ДТП
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

влад

42 минуты назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область снова в лидерах по исполнению программы капитального ремонта
#ФКР
Липецкая область снова в лидерах по исполнению программы капитального ремонта

сегодня, 08:00

Общество
В двух торговых центрах Липецка остановили работу детских игровых комнат
7
В двух торговых центрах Липецка остановили работу детских игровых комнат

вчера, 18:58

Общество
В Липецкой области меньше всего долгов по зарплате
25
В Липецкой области меньше всего долгов по зарплате

вчера, 17:41

Общество
В Липецке пройдёт фестиваль студенческого спорта
#фестиваль #студенты
7
В Липецке пройдёт фестиваль студенческого спорта

вчера, 17:16

Общество
Липчане сегодня дышали пылью
#экология
41
Липчане сегодня дышали пылью

вчера, 17:15

Общество
25 многодетных семей получат по 50 тысяч рублей
#выплата #премии
17
25 многодетных семей получат по 50 тысяч рублей

вчера, 16:38

Общество