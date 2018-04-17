46-летний мужчина погиб в перевернувшемся «ВАЗе»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, 1 погиб.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 16 апреля в селе Куймань Лебедянского района 30-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате сам водитель и два его пассажира 32-х и 35-ти лет с травмами были доставлены в больницу, еще один 46-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице.

В Липецке на автодороге Орел – Тамбов 23-летний водитель «Форда» допустил наезд на 72-летнего велосипедиста, который с травмой госпитализирован.

В Хлевенском районе в 22.45 на автодороге Хлевное – Тербуны 57-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате мужчина с травмами был доставлен в больницу.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1400 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, превышение скорости – 959, неиспользование ремней безопасности – 76, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 40.