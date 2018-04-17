Происшествия

сегодня, 08:39

Полицейские раскрыли два угона

1 536
#угон
Полицейские раскрыли два угона

За выходные дни в Липецкой области угнали автомобили "ВАЗ-2107" и "Тойота-Рав 4". Подозреваемые в угонах задержаны.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, первую машину похитили в селе Старое Ракитино Лебедянского района. Машину полицейские нашли в Лебедяни, там же задержали и предполагаемого угонщика - 26-летнего местного жителя.

"Тойоту" украли в ночь с 14 на 15 апреля в селе Ясная Поляна Липецкого района. Машину угонщик отогнал в соседнее село Частая Дубрава, где ее и нашли. Оперативники подозрению в совершении преступления задержали неработающего ранее судимого 29-летнего жителя Липецкого района. Расследование проводит ОМВД России по Липецкому району.

1 536
#угон

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

влад

41 минуту назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
ответить

Еще в рубрике

В Лебедяни бомж украл мемориальную плиту с памятника участникам войны
#вандализм
15
В Лебедяни бомж украл мемориальную плиту с памятника участникам войны

вчера, 12:45

Происшествия
Звонок из Липецкой области обошелся жительнице Омска в 9 тысяч рублей
#мошенничество
4
Звонок из Липецкой области обошелся жительнице Омска в 9 тысяч рублей

вчера, 11:02

Происшествия
Четырехлетняя девочка получила травмы в ДТП
#дтп
1
Четырехлетняя девочка получила травмы в ДТП

вчера, 10:38

Происшествия
В Грязинском районе насмерть сбили женщину
#ДТП
16
В Грязинском районе насмерть сбили женщину

вчера, 10:27

Происшествия
Липчанин украл золотую цепочку
#кража
Липчанин украл золотую цепочку

вчера, 08:31

Происшествия
По факту крушения самолёта в Липецкой области возбуждено уголовное дело
#авиакатастрофа #Шаршки
По факту крушения самолёта в Липецкой области возбуждено уголовное дело

15.04.2018 18:26

Происшествия