Полицейские раскрыли два угона

За выходные дни в Липецкой области угнали автомобили "ВАЗ-2107" и "Тойота-Рав 4". Подозреваемые в угонах задержаны.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, первую машину похитили в селе Старое Ракитино Лебедянского района. Машину полицейские нашли в Лебедяни, там же задержали и предполагаемого угонщика - 26-летнего местного жителя.



"Тойоту" украли в ночь с 14 на 15 апреля в селе Ясная Поляна Липецкого района. Машину угонщик отогнал в соседнее село Частая Дубрава, где ее и нашли. Оперативники подозрению в совершении преступления задержали неработающего ранее судимого 29-летнего жителя Липецкого района. Расследование проводит ОМВД России по Липецкому району.