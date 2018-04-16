ДТП с брянскими футболистками помогло «Чайке» уйти с последнего места

Усманки на финише сумели уйти с 9-го места на итоговое 7-е.

Усманская «Чайка», почти весь сезон прозябавшая на последнем месте в первенстве «Черноземья» по мини-футболу, в последнем туре одержала победу и поднялась с 9-го на итоговое 7-е место в турнирной таблице.

Заключительный матч усманские футболистки проводили в Воронеже против девушек из «Факела», для которых результат не имел никакого значения. При любом раскладе «огненные» занимали 6-е место.

В итоге на последний матч «Факел» не смог собрать оптимальный состав, да и вообще не оказал упорного сопротивления. Итог – 6:3 в пользу «Чайки», у которой «дубли» сделали Наталья Симакина и Зинаида Саакян, по голу забили Наталья Зыбина и Виктория Гашникова.

В результате сразу у трех команд в активе оказалось по 9 очков, но именно «Чайка» по дополнительным показателям оказалась выше конкуренток, обойдя воронежскую «Сталь» по большему числу побед, а брянский «Триумф» - по разнице мячей.

Любопытно, что матч в Усмани между «Чайкой» и «Триумфом» не состоялся из-за того, что брянские футболистки, которые ехали на игру, попали в ДТП под Ельцом. В итоге «Триумф» до места назначения не доехал и согласился на техническое поражение. Если бы не оно (например, встреча завершилась хотя бы вничью), то быть «Чайке» безоговорочно на последнем месте. Выходит, что на 7-м месте команда финишировала лишь благодаря обстоятельствам – благоприятным для себя и тяжелым для других.

Не считая технической победы, в активе команды Анатолия Соломахина всего две победы за сезон: над «Факелом» и «Сталью». И совсем ни в какие ворота не лезет то, что «Чайка» посетила лишь половину игр на выезде. Четырежды усманкам засчитывались технические поражения – зачем нужна команда, которая играет через раз?!

Между тем, в Усмани собирался неплохой состав. К примеру Наталья Симакина с 13-ю голами поделила 2-3 место в споре лучших бомбардиров турнира (и это в слабой команде. Не сыгравшей часть матчей!). То есть потенциал у усманского женского футбола есть. Осталось решить организационные вопросы и найти достойного тренера…