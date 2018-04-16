В Липецкой области меньше всего долгов по зарплате

В регионе задолженность предприятий перед рабочими чуть больше 1 млн рублей

Как сообщает юридическая социальная сеть 9111.ru, на 1 апреля (за март) 2018 года задолженность по заработной плате в России (без учета субъектов малого бизнеса) составила 2,86 млрд рублей, что на 65 млн рублей или на 2,3% больше, чем на 1 марта 2018 года.



Самый высокий уровень задолженности: в Приморском крае — 458,9 млн рублей, в Хабаровском крае — 302,6 млн рублей, Санкт-Петербурге — 192,9 млн рублей.



Меньше всего долгов по зарплате: в Липецкой области — 1,1 млн рублей, в Тульской и Тюменской областях — по 0,9 млн рублей, в Мордовии — 0,1 млн рублей.