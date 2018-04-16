Общество

сегодня, 17:41

В Липецкой области меньше всего долгов по зарплате

2 310
1
В Липецкой области меньше всего долгов по зарплате

В регионе задолженность предприятий перед рабочими чуть больше 1 млн рублей

Как сообщает юридическая социальная сеть 9111.ru, на 1 апреля (за март) 2018 года задолженность по заработной плате в России (без учета субъектов малого бизнеса) составила 2,86 млрд рублей, что на 65 млн рублей или на 2,3% больше, чем на 1 марта 2018 года.

Самый высокий уровень задолженности: в Приморском крае — 458,9 млн рублей, в Хабаровском крае — 302,6 млн рублей, Санкт-Петербурге — 192,9 млн рублей.  

Меньше всего долгов по зарплате: в Липецкой области — 1,1 млн рублей, в Тульской и Тюменской областях — по 0,9 млн рублей, в Мордовии — 0,1 млн рублей. 
2 310
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

венера

50 минут назад
не только город убогий но и зарплата убогая и эту убогую зарплату скоро совсем отнимут
ответить

дима

сегодня, 18:05
убогий грязный город
ответить

Еще в рубрике

В двух торговых центрах Липецка остановили работу детских игровых комнат
В двух торговых центрах Липецка остановили работу детских игровых комнат

11 минут назад

Общество
В Липецке пройдёт фестиваль студенческого спорта
#фестиваль #студенты
1
В Липецке пройдёт фестиваль студенческого спорта

сегодня, 17:16

Общество
Липчане сегодня дышали пылью
#экология
7
Липчане сегодня дышали пылью

сегодня, 17:15

Общество
25 многодетных семей получат по 50 тысяч рублей
#выплата #премии
3
25 многодетных семей получат по 50 тысяч рублей

сегодня, 16:38

Общество
Липецкие дороги ужаснули всю страну
#дорога
10
Липецкие дороги ужаснули всю страну

сегодня, 16:30

Общество
Липецкие дороги ремонтируют горячим асфальтом
#ремонт дорог
11
Липецкие дороги ремонтируют горячим асфальтом

сегодня, 16:05

Общество