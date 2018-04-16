Общество
сегодня, 17:15
Липчане сегодня дышали пылью
И фенолом
Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, сегодня в 7.00 в атмосферном воздухе Липецка зафиксировано превышение ПДК по пыли в 2,7 раза в районе ул. Титова и в 1,1 раза в районе поселка Силикатный.
А в районе тракторного завода в 7.00 зафиксировано превышение ПДК по фенолу в 2,0 раза.
Также в управлении предупреждают: с 18.00 часов 16 апреля до 18.00 часов 17 апреля 2018 года на территории Липецка ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Неблагоприятные метеорологические условия I степени. Вводится режим работы № 1 для всех предприятий, регулирующих выбросы.
Фото: news.bigmir.net
А в районе тракторного завода в 7.00 зафиксировано превышение ПДК по фенолу в 2,0 раза.
Также в управлении предупреждают: с 18.00 часов 16 апреля до 18.00 часов 17 апреля 2018 года на территории Липецка ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Неблагоприятные метеорологические условия I степени. Вводится режим работы № 1 для всех предприятий, регулирующих выбросы.
Фото: news.bigmir.net
пора уже
Для !!!
!!!
овод
Как снег сошел,
ЖЕЛТЫЕ ПЕСКИ
Забавно