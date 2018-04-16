Общество

сегодня, 17:15

Липчане сегодня дышали пылью

7 1093
#экология
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Липчане сегодня дышали пылью

И фенолом

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, сегодня в 7.00 в атмосферном воздухе Липецка зафиксировано превышение ПДК по пыли в 2,7 раза в районе ул. Титова и в 1,1 раза в районе поселка Силикатный.

А в районе тракторного завода в 7.00 зафиксировано превышение ПДК по фенолу в 2,0 раза.

Также в управлении предупреждают: с 18.00 часов 16 апреля до 18.00 часов 17 апреля 2018 года на территории Липецка ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Неблагоприятные метеорологические условия I степени. Вводится режим работы № 1 для всех предприятий, регулирующих выбросы.

Фото: news.bigmir.net

7 1093
#экология
1

Комментарии (7)

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пора уже

8 минут назад
покупать маски марлевые, пылевые бури от неубранной грязи уже достали, отсюда и заболевания разные. Верните полив улиц как во Времена СССР, город же лидер по ужасной экологии, хватит уже бордюрами и плиткой заниматься...
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Для !!!

48 минут назад
Зря ты про бордюры сказал, сейчас мэр прочтет этот пост и все деньги бюджета города пустит на новые бордюры и не видать нам моста к новому году.
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!!!

54 минуты назад
Посмотрите на бордюры, которыми отгорожена земля от тротуаров. Бордюры по высоте в 2 раза ниже уровня земли. После каждого дождя земля смывается на тротуары, а потом высыхает и образуется пыль. Как пример, пройдите от остановки "Проспект Победы" до остановки " ул. Ю. Натуралистов". Это ужас!!!!!!!!!!!!!!!!
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овод

сегодня, 18:04
Машину во дворе нельзя мыть, штраф - 1000р.Это страшное нарушение экологии, мол машину и так дождём обмоет.По улицам города сутками текут канализационные стоки из - засорённых колодцев. Вонища страшная - и никому ничего.
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Как снег сошел,

сегодня, 17:51
в городе песчанные бури.Грязища,как в колхозе тербунском.
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ЖЕЛТЫЕ ПЕСКИ

сегодня, 17:30
У нас подпольный цех.
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Забавно

сегодня, 17:27
Тракторный не работает, а превышение по фенолу в 2 раза. Откуда же? Пишите всю подноготную.
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