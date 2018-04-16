Липчане сегодня дышали пылью

И фенолом

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Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, сегодня в 7.00 в атмосферном воздухе Липецка зафиксировано превышение ПДК по пыли в 2,7 раза в районе ул. Титова и в 1,1 раза в районе поселка Силикатный.А в районе тракторного завода в 7.00 зафиксировано превышение ПДК по фенолу в 2,0 раза.Также в управлении предупреждают: с 18.00 часов 16 апреля до 18.00 часов 17 апреля 2018 года на территории Липецка ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Неблагоприятные метеорологические условия I степени. Вводится режим работы № 1 для всех предприятий, регулирующих выбросы.