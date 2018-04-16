Общество

сегодня, 17:16

В Липецке пройдёт фестиваль студенческого спорта

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#фестиваль #студенты

"Универсиада-2018" стартует уже завтра.

Завтра в учебно-спортивном комплексе ЛГТУ стартует XXI областной фестиваль студенческого спорта "Универсиада-2018".

- Фестиваль представляет собой региональные студенческие соревнования по различным видам спорта и является подведением итогов спортивно-массовой работы с молодежью в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, - сообщает Ассоциация студентов Липецкой области.

Областной фестиваль студенческого спорта «Универсиада-2018» должен был пройти ещё в конце марта, но ему помешал карантин.

В программу «Универсиады» включены армрестлинг, баскетбол, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, гиревой спорт, аэробика, быстрые шахматы, плавание и силовое многоборье. 

Предполагается, что в соревнованиях примут участие более 700 студентов со всей области. Торжественное открытие мероприятия пойдет  17 апреля в 10.00, закрытие фестиваля - 18 апреля в 16:00.

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#фестиваль #студенты

Комментарии (1)

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Солдат

сегодня, 17:27
Сколько Дема отмоет на этом? Или опять через его друга Сокольских проведут? Удивительный спорт - один тащит и ворует второй играет в чиновника
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