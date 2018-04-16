Липчане примут участие в XII пасхальном театральном фестивале в Санкт-Петербурге

Приглашения удостоился спектакль «Сонин секрет».

Липецкий государственный театр кукол примет участие в XII пасхальном театральном фестивале, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 19 по 22 апреля.



Как сообщила руководитель литературно-драматургической частью театра кукол Олеся Ласкателева , приглашение на этот фестиваль театр получил еще в прошлом году во время гастролей в северной столице. Приглашения удостоился спектакль «Сонин секрет». Это постановка о Великой Отечественной войне, увиденная глазами куклы девочки Сони, которая передала любимую игрушку папе на фронт. В дороге кукла знакомится с самыми разными вещами, которые передали любимым из тыла родственники, узнает их истории, попадает в медсанчасть, где находит и спасает отца своей владелицы, а все потому, что кукла оказалась с секретом. Автор пьесы – липчанка Элен Кораблина. Режиссер постановки - Олег Пономарев.



— Спектакль «Сонин секрет» — это история одной куклы и обыкновенных окружающих нас предметов — таких, как соль, хлеб, сахар, варежки на войне, — отметил Олег Пономарёв. — Кукла и предметы отправляются на фронт, оказываются в центре событий войны.



Спектакль — кукольный, но есть и два живых персонажа — военный врач и медсестра. Постановка рассчитана как на детей, так и на взрослых.



Показ спектакля пройдет в рамках фестиваля 20 апреля на сцене Санкт-петербургского православного драматического театра «Странник».