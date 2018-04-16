Общество

50 минут назад

25 многодетных семей получат по 50 тысяч рублей

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#выплата #премии
25 многодетных семей получат по 50 тысяч рублей

таков размер областной премии

Кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей сегодня рассмотрели и одобрили депутаты облсовета на комитете по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

Ежегодно денежное вознаграждение получают 25 семей. Размер премии 50 тыс. рублей. Такая награда вручается за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций, ценностей семейной жизни, материнства и отцовства.

Кандидатов на присуждении областной премии выдвигают органы местного самоуправления. Лауреаты этого года представляют разные сферы деятельности. Много супругов, которые прожили вместе не один десяток лет. Есть семья Баскаковых из Усманского района, в которой 9 детей. Всего 25 представленных семей воспитывают больше 100 детей, сообщает пресс-служба липецкого олблсовета.

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#выплата #премии

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