Липецкие дороги ремонтируют горячим асфальтом

С середины апреля в областном центре приступили к восстановлению поврежденных участков дорог горячей асфальтобетонной смесью.

В настоящий момент две бригады городского управления благоустройства проводят фрезеровку верхнего слоя дорожного полотна по улицам Липовская и Семашко для ямочного ремонта. Улицу Космонавтов (на пересечении с улицей Циолковского) готовят к ремонту картами.

Как сообщили в управлении главного смотрителя, за сутки при ремонте картами расходуется до 45 тонн горячего асфальта, при ямочном – до 12 тонн. С начала года на аварийные участки улично-дорожной сети было уложено около 10 тысяч кв. метров литого асфальта. Его использовали в условиях отрицательных температур воздуха.

Одновременно идет подготовка магистралей к нанесению разметки. До начала майских праздников она появится на центральных городских артериях. Однако сроки выполнения работ зависят от погодных условий, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.