Общество

сегодня, 16:05

Липецкие дороги ремонтируют горячим асфальтом

5 522
#ремонт дорог
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Липецкие дороги ремонтируют горячим асфальтом

С середины апреля в областном центре приступили к восстановлению поврежденных участков дорог горячей асфальтобетонной смесью.

В настоящий момент две бригады городского управления благоустройства проводят фрезеровку верхнего слоя дорожного полотна по улицам Липовская и Семашко для ямочного ремонта. Улицу Космонавтов (на пересечении с улицей Циолковского) готовят к ремонту картами.

Как сообщили в управлении главного смотрителя, за сутки при ремонте картами расходуется до 45 тонн горячего асфальта, при ямочном – до 12 тонн. С начала года на аварийные участки улично-дорожной сети было уложено около 10 тысяч кв. метров литого асфальта. Его использовали в условиях отрицательных температур воздуха.

Одновременно идет подготовка магистралей к нанесению разметки. До начала майских праздников она появится на центральных городских артериях. Однако сроки выполнения работ зависят от погодных условий, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

5 522
#ремонт дорог
1

Комментарии (5)

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Грязь и пыль на дорогах в Липецке

44 минуты назад
А вороваты ляди сначала сделают плохо, но попилят хорошо, а потом отремонтируют плохо, но попилят опять хорошо.
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Зоолог

46 минут назад
Закатывайте ямы битумом и собачьим говном, у нас его много.
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Как можно

48 минут назад
говном ремонтировать. А?
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Ремонтники криворукие.

59 минут назад
Ямы превращают в бугры- деньги на ветер. Сволочи.
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где кто

сегодня, 16:27
ремонтирует и что ремонтирует? как были после зимы ямы везде так они и есть.2 недели тепло стоит нет никого, щас дожди будут вот тогда начнут, все как всегда
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