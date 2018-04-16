Общество

сегодня, 15:49

Отопление в Липецке могут отключить 20 апреля

15 1158
#Отопление
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Отопление в Липецке могут отключить 20 апреля

В мэрии решили, что тепло возможно отключить в эту пятницу.

Сегодня на оперативке в мэрии глава Липецка Сергей Иванов посоветовался с руководителями управляющих компаний насчёт окончания отопительного сезона.

- По данным Гидрометцентра, в среду и четверг температура понизится до одного градуса тепла ночью и до пяти градусов тепла днём. Поэтому предлагаю отключить отопление в многоквартирных домах в пятницу, - сказал мэр.

С главой города руководители УК не спорили. Впрочем, отопление будет отключено лишь тогда, когда соответствующее постановление издаст глава Липецка.  
15 1158
#Отопление
1

Комментарии (15)

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Зоолог

5 минут назад
Средний вес собачьего высера можно узнать из научных данных и таблиц про животных на просторах интернета. Подсчет может быть только примерный, точные данные невозможно высчитать.
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Дуся

18 минут назад
наши руководители ни когда не изучают прогноз погоды, в прошлом году отключили и включили а сейчас еще много людей болеет. тепло в квартире пока тепло на улице и есть отопление. Не будет отопления и пойдет дождь , наступит собачий холод
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НЕТ

22 минуты назад
Спасибо Иванову С. за разумное решение!!!!!!!!
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Работаю в квадре

34 минуты назад
Житель липецка 79 лет участник войны, конечно заплатим за весь месяц ,за это начальство квадры выписывает себе премии по 200-300тыс.за экономию
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Житель липецка 79 лет участник войны

42 минуты назад
А за отопление возьмут как за полный месяц ,нет уж пусть топят до 30 апреля
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Нина

44 минуты назад
Зоолог, а ты вообще о чём -нибудь можешь думать,или писать кроме как о г...не??? Ну раз-два-пять написать про это,но в каждой теме .....это уже клиника у тебя.
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Наташа

46 минут назад
Все окна открыты!!!! Топят лучше, чем в морозы. Хотят нахапаться по полной.
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Наташа

47 минут назад
Зоолог, да что же у тебя не жизнь, а сплошные какашки?)))
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Читатель

50 минут назад
Рано ещё отключать отопление!!! По ночам ещё будут заморозки!!!
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Гидравлический Ампер

сегодня, 16:20
Зоолог, позвольте полюбопытствовать по поводу среднего веса собачьего высера? Точнее каким методом вы его определили, опытным путём или эмпирическим?))))хахахаха
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