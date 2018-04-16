Общество
сегодня, 15:49
Отопление в Липецке могут отключить 20 апреля
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В мэрии решили, что тепло возможно отключить в эту пятницу.
Сегодня на оперативке в мэрии глава Липецка Сергей Иванов посоветовался с руководителями управляющих компаний насчёт окончания отопительного сезона.
- По данным Гидрометцентра, в среду и четверг температура понизится до одного градуса тепла ночью и до пяти градусов тепла днём. Поэтому предлагаю отключить отопление в многоквартирных домах в пятницу, - сказал мэр.
С главой города руководители УК не спорили. Впрочем, отопление будет отключено лишь тогда, когда соответствующее постановление издаст глава Липецка.
- По данным Гидрометцентра, в среду и четверг температура понизится до одного градуса тепла ночью и до пяти градусов тепла днём. Поэтому предлагаю отключить отопление в многоквартирных домах в пятницу, - сказал мэр.
С главой города руководители УК не спорили. Впрочем, отопление будет отключено лишь тогда, когда соответствующее постановление издаст глава Липецка.
15 1158
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