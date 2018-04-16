Погода в Липецке

43 минуты назад

Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди

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Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области ожидается неустойчивая погода. С прохождением через Центральный Федеральный округ циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 апреля 12-14 градусов тепла, что выше климатической нормы на 4-7 градусов, 19 апреля ожидается 7-9 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +5 до +10 градусов, днем от 18 до 23 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 20 до 22 градусов тепла. 

Самым теплым 17 апреля в Липецке был в 1920 году: +22, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1929 году — 10 градусов мороза.

 

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Комментарии (1)

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Мимоходом

38 минут назад
Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, .... И что мы курим сегодня, господа редакторы?
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