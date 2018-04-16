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Участники акции протеста в Ереване блокировали центр города‍

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#Протест в Ереване
Участники акции протеста в Ереване блокировали центр города‍

Представители оппозиции заблокировали некоторые улицы и перекрестки в центре Еревана. Таким образом, они продолжают свою акцию протеста против выдвижения Сержа Саргсяна кандидатом в премьер-министры Армении.

В центре Еревана на проспекте Баграмяна начались стычки между полицией и демонстрантами, - сообщает "Интерфакс".

Проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, установлены заграждения. Демонстранты и полицейские ничего не предпринимают.

На проспекте Баграмяна расположены здание парламента, ряд посольств, а также резиденция президента Армении, которая после вступления в должность нового главы правительства превратится в резиденцию премьера.

Отмечается, что манифестанты протестуют против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Ранее правящая коалиция в парламенте Армении, в которую входят Республиканская партия и «Дашнакцутюн», выдвинула кандидатуру экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Заседание прошло в здании парламента, который блокирован для движения демонстрантами и силами полиции.

С раннего утра акции протеста с блокировкой дорог проходят в центре города. Протестующие против выдвижения Саргсяна на пост премьера активисты перекрыли некоторые ключевые автодороги в Ереване, связывающие спальные районы города с центром. На дорогах оставлены машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт, демонстранты входят в учебные заведения, призывая к забастовкам.

Движение по центру города почти прекращено.

В минувшую субботу правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру Саргсяна на посту премьер-министра страны.

17 апреля в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра Армении, в руках которого будет сконцентрирована власть в соответствии с переходом страны к парламентской форме правления. Полномочия Саргсяна на посту президента завершились 9 апреля.
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#Протест в Ереване

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