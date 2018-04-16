сегодня, 14:42
Участники акции протеста в Ереване блокировали центр города
Представители оппозиции заблокировали некоторые улицы и перекрестки в центре Еревана. Таким образом, они продолжают свою акцию протеста против выдвижения Сержа Саргсяна кандидатом в премьер-министры Армении.
Проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, установлены заграждения. Демонстранты и полицейские ничего не предпринимают.
На проспекте Баграмяна расположены здание парламента, ряд посольств, а также резиденция президента Армении, которая после вступления в должность нового главы правительства превратится в резиденцию премьера.
Отмечается, что манифестанты протестуют против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Ранее правящая коалиция в парламенте Армении, в которую входят Республиканская партия и «Дашнакцутюн», выдвинула кандидатуру экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Заседание прошло в здании парламента, который блокирован для движения демонстрантами и силами полиции.
С раннего утра акции протеста с блокировкой дорог проходят в центре города. Протестующие против выдвижения Саргсяна на пост премьера активисты перекрыли некоторые ключевые автодороги в Ереване, связывающие спальные районы города с центром. На дорогах оставлены машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт, демонстранты входят в учебные заведения, призывая к забастовкам.
Движение по центру города почти прекращено.
В минувшую субботу правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру Саргсяна на посту премьер-министра страны.
17 апреля в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра Армении, в руках которого будет сконцентрирована власть в соответствии с переходом страны к парламентской форме правления. Полномочия Саргсяна на посту президента завершились 9 апреля.