Общество

сегодня, 14:31

Грипп идет на спад, но более 100 липчан на этой неделе заболели

2 362
#Грипп #ОРВИ
Грипп идет на спад, но более 100 липчан на этой неделе заболели

Противоэпидемические мероприятия в Липецке отменены.

За минувшею неделю в Липецкой области зарегистрированы 6 877 новых случаев заболевания ОРВИ и 107 случаев гриппа.

Вместе с тем медики говорят, что эпидемическая ситуация в регионе стабилизируется: зараза медленно, но верно идет на спад – количество обращений к врачам за неделю снизилось на треть.

В самом Липецке зафиксированы 4 886 случая ОРВИ и 101 случай гриппа.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации отменены ограничительные противоэпидемические мероприятия в Липецке.

На сегодняшний день полностью карантин действует на территории только одной школы в Лебедянском районе. Частично приостановлены занятия в 21 классе 13 школ области - в т.ч. в 7 школах Липецка, в Воловском, Добринском, Измалковском и Лебедянском районах, а также в одной группе детского садика в Добринском районе.

Фото woman-fox.ru

2 362
#Грипп #ОРВИ

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ужас

33 минуты назад
пыль страшная, на аллеях тонны мусора и грязи, все сохнет и ветром разносится. аллея на катукова 21-22 мкр - вообще не убирается, срач вобщем
ответить

Добро пожаловать!

сегодня, 14:46
Я сегодня сново вляпался в "тепленькое'. Мой дивиз: Не дня без собачьего говна! Ни один собачник не напишет такого.
ответить

Еще в рубрике

Клещи покусали уже 7-х жителей Липецкой области
#Клещи #боррелиоз #укусы
7
Клещи покусали уже 7-х жителей Липецкой области

сегодня, 14:09

Общество
МАК начал расследование авиакатастрофы в Липецкой области
#авиакатастрофа #Шаршки
МАК начал расследование авиакатастрофы в Липецкой области

сегодня, 14:01

Общество
Двух наркоманов в Липецке лишили водительских прав
#наркотики
5
Двух наркоманов в Липецке лишили водительских прав

сегодня, 13:24

Общество
Прокуратура хочет закрыть в Липецке восемь торгового-развлекательных центров
#"Зимняя вишня"
23
Прокуратура хочет закрыть в Липецке восемь торгового-развлекательных центров

сегодня, 12:30

Общество
Новые методы сохранения молодости и красоты — как выбрать и на что нужно обращать внимание?
#красота #Точка зрения
Новые методы сохранения молодости и красоты — как выбрать и на что нужно обращать внимание?

сегодня, 12:00

Общество
В Липецкой области выявлено множество незаконных археологических раскопок
#археология #черные копатели
10
В Липецкой области выявлено множество незаконных археологических раскопок

сегодня, 11:52

Общество