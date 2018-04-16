Грипп идет на спад, но более 100 липчан на этой неделе заболели

Противоэпидемические мероприятия в Липецке отменены.

За минувшею неделю в Липецкой области зарегистрированы 6 877 новых случаев заболевания ОРВИ и 107 случаев гриппа.

Вместе с тем медики говорят, что эпидемическая ситуация в регионе стабилизируется: зараза медленно, но верно идет на спад – количество обращений к врачам за неделю снизилось на треть.

В самом Липецке зафиксированы 4 886 случая ОРВИ и 101 случай гриппа.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации отменены ограничительные противоэпидемические мероприятия в Липецке.

На сегодняшний день полностью карантин действует на территории только одной школы в Лебедянском районе. Частично приостановлены занятия в 21 классе 13 школ области - в т.ч. в 7 школах Липецка, в Воловском, Добринском, Измалковском и Лебедянском районах, а также в одной группе детского садика в Добринском районе.



Фото woman-fox.ru

