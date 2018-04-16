Спорт

сегодня, 14:19

Два липецких боксера выиграли первенство Вооруженных сил России (ФОТО)

359
Два липецких боксера выиграли первенство Вооруженных сил России (ФОТО)

За победой наблюдал новоиспеченный президент областной федерации бокса.

Липецкий бокс постепенно начинает возрождать былые славные традиции: два наших парня стали победителями первенства под эгидой Вооруженных сил России среди юношей 15-16 лет, которое прошло в Борисоглебске (Воронежская область).

При этом оба чемпиона помимо «золотых» медалей и кубков завоевали право выступить в главном турнире страны – первенстве России среди своих сверстников в Тюмени.

Одним из героев борисоглебского ринга стал Станислав Рыжов в весе до 50 кг. Ученик Сергея Нефедова выиграл четыре поединка, в том числе финал у представителя Татарстана Максима Ситдыкова.

Станислав Рыжов, которого тренирует Георгий Дроздецкий, стал победителем в весе до 80 кг.

Наш земляк выиграл 3 боя, причем в финале ему противостоял местный спортсмен Егор Ларин, которого поддерживал весь переполненный зал. Но липчанин смог справиться и с давлением болельщиков, и с соперником, заслуженно поднявшись на верхнюю ступень пьедестала почета.

IMG-20180416-WA0003.jpg

Победители турнира из разных городов.

Добавим, что свои громкие «виктории» наши бойцы одержали в присутствие нового президента федерации бокса Липецкой области мастера спорта по боксу и заслуженного мастера спорта по кикбоксингу Дмитрия Красичкова, который активно взялся за развитие олимпийского вида спорта в нашем регионе.

Добавим, что соревнования в Борисоглебске были посвящены памяти бойцов 6-й роты 104 парашютно-десантного полка ВДВ, которые 1 марта 2000 года на высоте 776 под Аргуном в Чечне вступили в неравный бой с превосходящими силами боевиков под руководством Хаттаба. Почти все десантники погибли, в конце ринувшись в рукопашную схватку и вызвав огонь на себя.

359

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкая каратистка крушила соперниц досрочно, а в финале выиграла за 20 секунд
#Каратэ #синкекусинкай
Липецкая каратистка крушила соперниц досрочно, а в финале выиграла за 20 секунд

46 минут назад

Спорт
ФК «Елец» перед стартом сезона играет только результативные матчи
#Футбол #ФК "Елец"
1
ФК «Елец» перед стартом сезона играет только результативные матчи

сегодня, 10:21

Спорт
Сергей Машнин: «Выход капитана «Арарата», который должен был пропускать матч, спутал нам карты»
#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
11
Сергей Машнин: «Выход капитана «Арарата», который должен был пропускать матч, спутал нам карты»

14.04.2018 23:03

Спорт
Урок настоящего футбола. Видеообзор матча «Арарат» - «Металлург»
#Футбол #"Металлург" #видеообзор
Урок настоящего футбола. Видеообзор матча «Арарат» - «Металлург»

14.04.2018 22:22

Спорт
МФК «ЛГТУ-Липецк» проиграл с разницей в 10 мячей: восемь голов забил один и тот же футболист
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк" #фиаско
3
МФК «ЛГТУ-Липецк» проиграл с разницей в 10 мячей: восемь голов забил один и тот же футболист

14.04.2018 19:49

Спорт
РФС и столичный «Арарат» создают опасный прецедент в российском футболе
#Футбол #"Металлург".
3
РФС и столичный «Арарат» создают опасный прецедент в российском футболе

14.04.2018 18:53

Спорт