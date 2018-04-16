Два липецких боксера выиграли первенство Вооруженных сил России (ФОТО)

За победой наблюдал новоиспеченный президент областной федерации бокса.

Липецкий бокс постепенно начинает возрождать былые славные традиции: два наших парня стали победителями первенства под эгидой Вооруженных сил России среди юношей 15-16 лет, которое прошло в Борисоглебске (Воронежская область).

При этом оба чемпиона помимо «золотых» медалей и кубков завоевали право выступить в главном турнире страны – первенстве России среди своих сверстников в Тюмени.

Одним из героев борисоглебского ринга стал Станислав Рыжов в весе до 50 кг. Ученик Сергея Нефедова выиграл четыре поединка, в том числе финал у представителя Татарстана Максима Ситдыкова.

Станислав Рыжов, которого тренирует Георгий Дроздецкий, стал победителем в весе до 80 кг.

Наш земляк выиграл 3 боя, причем в финале ему противостоял местный спортсмен Егор Ларин, которого поддерживал весь переполненный зал. Но липчанин смог справиться и с давлением болельщиков, и с соперником, заслуженно поднявшись на верхнюю ступень пьедестала почета.



Победители турнира из разных городов.



Добавим, что свои громкие «виктории» наши бойцы одержали в присутствие нового президента федерации бокса Липецкой области мастера спорта по боксу и заслуженного мастера спорта по кикбоксингу Дмитрия Красичкова, который активно взялся за развитие олимпийского вида спорта в нашем регионе.

Добавим, что соревнования в Борисоглебске были посвящены памяти бойцов 6-й роты 104 парашютно-десантного полка ВДВ, которые 1 марта 2000 года на высоте 776 под Аргуном в Чечне вступили в неравный бой с превосходящими силами боевиков под руководством Хаттаба. Почти все десантники погибли, в конце ринувшись в рукопашную схватку и вызвав огонь на себя.