Общество

сегодня, 14:09

Клещи покусали уже 7-х жителей Липецкой области

6 689
#Клещи #боррелиоз #укусы
Клещи покусали уже 7-х жителей Липецкой области

Среди пострадавших двое детей.

Весна потихоньку вступает в свои права на территории Липецкой области, а вместе с ней активизируются и клещи.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в этом году жертвами вредных насекомых уже стали 7 человек.

Первые покусы в этом году зафиксированы позже, чем в прошлые сезоны – с 26 марта (в 2017 г. – с 10 марта, в 2016 г. – с 11 марта). Среди пострадавших двое детей. Почти все случае произошли на территории населенных пунктов.

Вирусов клещевого энцефалита на территории Липецкой области пока нет.

6 689
#Клещи #боррелиоз #укусы

Комментарии (7)

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Зоолог

31 секунду назад
Арас Кешклищян, гэ, спасибо, кушай сам. Я твою фамилия не запомнил.
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Проктолог

5 минут назад
Зоолог, Даже идиот прочитает в статье, что пострадали люди и даже дети! Домашних собак обрабатывают и им пофиг на клещей а бродячие пофиг от чего дохнут, главное чтобы они людям не успели вреда принести. Кстати, я как врач, жду тебя на сеанс, их осталось еще 15.
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Старший клещ

6 минут назад
Мои никого не кусали!
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Арас Кешклищян

10 минут назад
зополог! нэ трош мишей! Нэ надо! пирпиходи на цинтральный ринок, я тебе гумуса сколки хочишь навалю. Арас акбар.
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Зоолог

сегодня, 14:45
мышка, шоб ты сдохла от крысиного яда.
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мышка

сегодня, 14:43
Зоолог, да укусит тебя твой любимый клещ ! аминь
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Зоолог

сегодня, 14:35
Люблю клещей! Чем их больше, тем меньше собак. А следовательно и говна ими выделяемого.
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