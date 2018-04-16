Клещи покусали уже 7-х жителей Липецкой области

Среди пострадавших двое детей.

Весна потихоньку вступает в свои права на территории Липецкой области, а вместе с ней активизируются и клещи.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в этом году жертвами вредных насекомых уже стали 7 человек.

Первые покусы в этом году зафиксированы позже, чем в прошлые сезоны – с 26 марта (в 2017 г. – с 10 марта, в 2016 г. – с 11 марта). Среди пострадавших двое детей. Почти все случае произошли на территории населенных пунктов.

Вирусов клещевого энцефалита на территории Липецкой области пока нет.