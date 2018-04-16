МАК начал расследование авиакатастрофы в Липецкой области

Сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета

14 апреля неподалеку от села Шаршки Усманского района разбился самолет Zlin-142. Погибли летчик-инструктор, заместитель директора Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба ДОСААФ России "Сапсан" Александр Нитовский и летчик-инструктор Евгений Егоров.



Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Рассматриваются несколько версий крушения самолета. Причиной катастрофы могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.



Сегодня в соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, сообщили в МАК.

