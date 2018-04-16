Общество

38 минут назад

Двух наркоманов в Липецке лишили водительских прав

2 426
#наркотики
Двух наркоманов в Липецке лишили водительских прав

Прокурор Октябрьского района Липецка обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия права двух жителей округа на управление транспортным средством.

Основанием для обращения в суд стали материалы прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что ответчики состоят на диспансерном учете в наркологическом диспансере, в связи с употреблением опиатов, привлекались к уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении от 08.11.1968, ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1974, водитель должен обладать необходимыми физическими и психическими качествами и его умственное состояние должно позволять ему управлять транспортным средством.

В судебном заседании прокурором были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что состояние здоровья ответчиков препятствует безопасному управлению ими транспортными средствами.

По результатам судебного слушания дела суд пришел к выводу о законности требований прокурора и прекратил действие права ответчиков на управление транспортными средствами, обязав их возвратить водительские в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Липецкой области, сообщает прокуратура Липецкой области.

2 426
#наркотики

Комментарии (2)

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ттт

20 минут назад
хорошая новость, позитивная
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Гость

26 минут назад
Двумя долб* ми меньше, это плюс.
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