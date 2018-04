Трамп обвинил помощников в дезинформации по вопросу высылки дипломатов

Дональд Трамп разозлился, узнав, что Франция и Германия выслали меньше российских дипломатов, чем США.

Дональд Трамп разозлился, узнав, что Франция и Германия выслали меньше российских дипломатов, чем США. Как сообщает газета The Washington Post, американский лидер обвинил членов своей администрации в дезинформации по вопросу масштабов высылки. Издание отмечает, что президент выступал против того, чтобы Соединённые Штаты проявляли наиболее жёсткую позицию. Эксперты отмечают, что внешнюю политику в США на сегодняшний день определяет не Госдепартамент, а Пентагон, и глава Белого дома не может переломить эту ситуацию, - передает RT Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации, президент США ожидал, что европейские страны вышлют соразмерное Штатам число российских дипломатических работников.Издание утверждает, что после официального объявления о высылке Трамп «взорвался», узнав, что Франция и Германия высылают только четырёх российских дипломатов, в то время как США — 60.По данным источников WP, президент США находился в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида), когда ему сообщили о планах администрации организовать массовую высылку российских дипломатов. При этом Трампу сказали, что Соединённые Штаты вышлют примерно такое же количество россиян, как европейские союзники.Издание отмечает, что президент настаивал, чтобы США не были на первом месте в этом вопросе.«Тот факт, что Германия и Франция выслали лишь по четыре российских дипломата — гораздо меньше, чем цифра в 60 человек, на которой остановилась его администрация, стала для Трампа крайне неприятной неожиданностью», — отмечает издание.При этом помощники пытались объяснить президенту, что в сумме европейские страны выслали примерно такое же число дипломатов. «Меня не волнует общее число!» — отвечал Трамп.Американскому лидеру не понравилось, что СМИ назвали Соединённые Штаты страной, принявшей самые жёсткие меры против России.Трамп обвинил членов администрации в дезинформации по вопросу масштабов высылки дипломатов. «Он очень сильно ругался, было много ругани», — рассказал The Washington Post один из чиновников.Газета подчёркивает, что этот инцидент отражает напряжённость между администрацией Трампа, выступающей за более жёсткие меры по отношению к России, и самим президентом, высказывающимся против многих санкций, которые ухудшают возможность наладить тесные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.Источники WP, близкие к Трампу, отмечают, что недавние меры, такие как высылка российских дипломатов, новые экономические санкции в отношении РФ и ракетный удар по Сирии, являются результатом кампании давления на позицию Трампа по России.Гнев президента США в отношении членов его администрации из-за количества высланных дипломатов не нужно расценивать как положительный знак для России, считает политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак. По его словам, у Трампа нет ресурсов, чтобы пойти наперекор позиции администрации.«По моему мнению, эту утечку в прессу, что Трамп разозлился, не стоит оценивать как положительный знак, как изменение отношений между странами. Ситуация такова, что, даже если Трамп очень сильно пожелает, он не сможет развернуть отношения и поднять их на более высокий уровень. Происходит ухудшение отношений прежде всего потому, что на мировой арене появляется конкурент, который может бросить вызов США. На протяжении всей истории последних десятилетий Америка очень трепетно относится к таким конкурентам и будет делать всё, чтобы их отвадить. Речь не идёт о желании кого-то, пусть это и президент Соединённых Штатов, он просто не способен этого сделать», — отметил эксперт.Синельников-Оришак подчеркнул, что заявления властей США после высылки российских дипломатов о том, что Россия может прислать новых дипработников на замену, никак не связано с позицией Трампа.«США действуют по своему принципу: создать проблемы, а потом пообещать их решить. Это классический принцип рэкета», — уточнил политолог.С ним согласен и член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков. Он уверен, что США разыгрывают принцип двойных стандартов.«США действительно выслали 60 дипломатов, но высылка оказалась так называемой заменной высылкой. То есть, по большому счёту, те люди, которые отработали определённое время, покинули США и их место просто займут другие люди. Как результат, можно видеть, что США чётко разыгрывают принцип двойных стандартов. С одной стороны — проявить определённую жёсткость и волю характера, с другой — никогда не делать то, что может серьёзно им навредить», — отметил эксперт.При этом Судаков полагает, что у Дональда Трампа не хватает опытных советников в отношении взаимодействия с Россией. По его словам, внешнюю политику в США на сегодняшний день определяет не Госдепартамент, а Пентагон.«Госдепартамент не является настолько ключевой фигурой, которой был в последние годы. Сейчас мы говорим о том, что весь внешнеполитический курс США формируется в основном Пентагоном и генералы определяют внешнеполитическую стратегию США. Госдепу отходит вторичная роль. И с той кадровой чехардой, которая там происходит не приходится говорить о каком-то курсе, который может проводить Госдеп. Учитывая, что Майк Помпео, который сменил Рекса Тиллерсона, не является настолько высоким кадровым дипломатом, который смог бы повести за собой другие нации», — сказал Судаков.По его словам, проблема в том, что сейчас «Госдеп, увы, не способен давать те советы, которые нужны».«Кроме того, он сократил все программы, связанные с изучением России, и это приводит к тому, что в Америке нет должного уровня специалистов, которые могут давать полновесные советы, как правильно проводить политику Дональда Трампа по отношению к России», — подчеркнул член-корреспондент Академии военных наук.Международная кампания по высылке российских дипломатов началась в марте 2018 года с подачи Великобритании. Лондон утверждает, что на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию совершили покушение с помощью нервно-паралитического вещества A-234, якобы разработанного в СССР. В России категорически отвергают все обвинения британской стороны. Москва заявила, что программы разработки отравляющих веществ такого типа ни в СССР, ни в России не существовало.Глава МИД РФ Сергей Лавров также обратил внимание на то, что ОЗХО проигнорировала в своём докладе выводы швейцарской лаборатории в Шпице. Специалисты центра полагают, что Скрипали были отравлены веществом BZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании. В Швейцарии заявили, что не имеют полномочий комментировать слова российского министра.Не дожидаясь результатов расследования, Великобритания ввела ряд санкций против России, обвиняя её в использовании химоружия на территории другого государства. 20 марта Великобритания предписала покинуть страну 23 сотрудникам российской дипмиссии в Лондоне. Солидарность с Соединённым Королевством проявили 27 стран, включая США, Германию и Францию. В общей сложности в Россию вернутся более 170 дипломатических сотрудников. Москва ответила зеркальными мерами.