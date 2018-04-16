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В половине проверенных объектов найдены нарушения после пожара в Кемерове
МЧС России после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове нашло нарушения требований пожарной безопасности на 50% проверенных объектов.
Об этом сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев на селекторном совещании в МЧС.
"На 19 тыс. объектах, что составляет 50% от проверенных, выявлено более 140 тыс. нарушений противопожарных требований", - сказал он.
Во время проверок выяснилось, что более 7 тыс. зданий эксплуатируются с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, свыше 1,6 тыс. имеют недочеты в системе противодымной защиты, 1,5 тыс. - в системах автоматического пожаротушения. Еще более 10,5 тыс. объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов. На путях эвакуации в 3,5 тыс. зданиях использована горючая отделка, 4 тыс. объектов не оборудованы в полном объеме первичными средствами пожаротушения, а на 4,5 тыс. объектов персонал не проходил обучения мерам пожарной безопасности и, как следствие, не знает порядка действий при пожаре.
Также проверки выявили 150 торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей, строительство которых осуществлялось без согласования специальных технических условий с МЧС России.
"Строительство и реконструкция 152 объектов в нарушение законодательства осуществлялась без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий, отражающих специфику противопожарной защиты уникальных объектов", - сказал он.
Помимо этого спасатели обнаружили 400 ТЦ и других объектов с массовым пребыванием людей по всей стране, которые эксплуатируются без разрешения.
"Ситуация усугубляется наличием фактов эксплуатации подобных зданий без соответствующего разрешения. В ходе проверок установлено 400 таких объектов", - сказал он.
Еникеев добавил, что спасатели требуют приостановить работу 111 торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей из-за нарушений требований пожарной безопасности. Уже приостановлена работа 40 ТРЦ.
"На приостановку эксплуатации объектов в суды направлено 111 материалов. Приостановлена деятельность 40 зданий, детских игровых зон и кинозалов", - сказал он.
В связи с этим инспектор обратил внимание руководителей ГУ МЧС субъектов РФ на то, что в случае административного приостановления деятельности объект защиты следует включать в план проведения плановых проверок на следующий год.
Еникеев также сообщил, что по выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 1,8 тыс. должностных лиц и 363 юридических лица.
Особое внимание МЧС уделит противопожарному состоянию помещений, где проводятся так называемые квесты, отметил Еникеев.
"Прошу руководителей главков (МЧС) при организации внеплановых проверок обратить самое пристальное внимание на указанные развлекательные заведения", - сказал он.
Еникеев пояснил, что квесты, как правило, проводятся в полуподвальных помещениях либо в заброшенных зданиях. "Игроков закрывают в комнате и за определенное количество времени им предлагается разгадать загадки и найти ключ от входной двери", - сказал он, отметив, что порой игра проходит в условиях полной темноты либо полумрака. "Также встречаются и специальные квесты для детей, но смысл игры остается тот же самый. Дети находятся в закрытом помещении", - подчеркнул Еникеев.
Он отметил, что в ходе проверок таких организаций необходимо уделить внимание автоматическим системам противопожарной защиты, эвакуационным выходам, применению горючих материалов в оформлении интерьеров, реквизитов и атрибутики, а также обучению лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара.
При этом инспектор рассказал про устранение более 20 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, в том числе в торговых развлекательных центрах.
По его словам, к проверкам привлечены региональные подразделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Россоюзспаса, а также Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора Россия".
"По результатам проведенной работы в оперативном порядке устранено более 20 тыс. нарушений. По иным нарушениям выданы предписания. Организован контроль за их устранением", - сказал Еникеев на селекторном совещании в МЧС.
Он сообщил, что МЧС совместно с общественными организациями провело на объектах свыше 27,5 тыс. инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом, а также более 17 тыс. тренировок по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров с привлечением пожарной техники.
"Одновременно хозяйствующим субъектам оказывается необходимая помощь в реализации мер обеспечения безопасности", - сообщил Еникеев.
Всего проверкам подлежат свыше 84 тыс. объектов, в том числе более 10,5 тыс. торгово-развлекательных центров, свыше 4,5 тыс. досуговых детских организаций, 20 тыс. объектов культуры и спорта, более 2,5 тыс. крупных кинотеатров, свыше 45 тыс. гостиниц, общежитий, лечебных и оздоровительных организаций, а также домов отдыха.