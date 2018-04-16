В Лебедяни бомж украл мемориальную плиту с памятника участникам войны

Полиция раскрыла преступление прошлого года

В ночь с 10 на 11 сентября 2017 года с памятника участникам Великой Отечественной войны, расположенного в сквере перед Домом культуры в г. Лебедянь, неизвестные лица совершили хищение мемориальной плиты весом 30 кг.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудником уголовного розыска установлен предполагаемый участник преступления – ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение краж, грабежей, неправомерное завладение транспортным средством и убийство, 47-летний БОМЖиР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.