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В Лебедяни бомж украл мемориальную плиту с памятника участникам войны

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#вандализм
В Лебедяни бомж украл мемориальную плиту с памятника участникам войны

Полиция раскрыла преступление прошлого года

В ночь с 10 на 11 сентября 2017 года с памятника участникам Великой Отечественной войны, расположенного в сквере перед Домом культуры в г. Лебедянь, неизвестные лица совершили хищение мемориальной плиты весом 30 кг.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудником уголовного розыска установлен предполагаемый участник преступления – ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение краж, грабежей, неправомерное завладение транспортным средством и убийство, 47-летний БОМЖиР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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#вандализм

Комментарии (3)

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Лирик

45 минут назад
Маршал, конечно при чем! Она допустила, что человек неоднократно совершал преступления преступления, потом превратился в бомжира, и опять стал воровать! Долой власть, да здравствует Анархия - мать порядка!
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ттт

54 минуты назад
а вот красненькие плиты на мемориал случайно не с Грязинского железнодорожного вокзала украдены во время последнего капитального ремонта?
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Маршал

54 минуты назад
Бомж - это плохо, украл - это очень плохо, бомж украл мемориальную плиту с памятника участникам войны - это ужасно! Но власть тут ни при чем!
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