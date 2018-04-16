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В Красноярске женщину осудили на 2 года за экстремизм в соцсетях

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#Экстремизм #соцсети #Красноярск #суд
В Красноярске женщину осудили на 2 года за экстремизм в соцсетях

Красноярскую активистку запрещенного общественного движения «Артподготовка» приговорили к 2 годам условно за «возбуждение ненависти».

Красноярскую активистку запрещенного общественного движения «Артподготовка» приговорили к 2 годам условно за «возбуждение ненависти», - сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Следователи установили, что с июля 2015 года она неоднократно публиковало на своей странице в соцсети «материалы экстремистской направленности с последующим их комментированием» и принимала участие в собраниях запрещенной организации.

В октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремисткой организацией и запретил ее деятельность на территории РФ «за пропаганду идей расизма, сепаратистских и революционных настроений среди молодежи». В этом году Верховный суд оставил это решение в силе, указывает «Интерфакс-Сибирь».

В ноябре 2017 года ячейки запрещенной организации были ликвидированы в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. Экстремисты планировали устроить массовые беспорядки, сжечь несколько административных зданий, а также нападать на сотрудников полиции, - пишут "Известия".
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#Экстремизм #соцсети #Красноярск #суд

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