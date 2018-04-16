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В Красноярске женщину осудили на 2 года за экстремизм в соцсетях
Красноярскую активистку запрещенного общественного движения «Артподготовка» приговорили к 2 годам условно за «возбуждение ненависти».
Следователи установили, что с июля 2015 года она неоднократно публиковало на своей странице в соцсети «материалы экстремистской направленности с последующим их комментированием» и принимала участие в собраниях запрещенной организации.
В октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремисткой организацией и запретил ее деятельность на территории РФ «за пропаганду идей расизма, сепаратистских и революционных настроений среди молодежи». В этом году Верховный суд оставил это решение в силе, указывает «Интерфакс-Сибирь».
В ноябре 2017 года ячейки запрещенной организации были ликвидированы в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. Экстремисты планировали устроить массовые беспорядки, сжечь несколько административных зданий, а также нападать на сотрудников полиции, - пишут "Известия".