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Роскомнадзор направил операторам информацию о блокировке Telegram
Роскомнадзор получил решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории РФ к мессенджеру Telegram.
Роскомнадзор получил решение Таганского суда Москвы об ограничении доступа к продуктам Telegram на территории России. Как сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства, операторам направлена информация об ограничении доступа к ресурсам Telegram, - передает ТАСС.
"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - говорится в сообщении.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.
"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - говорится в сообщении.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.