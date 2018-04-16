Происшествия

сегодня, 11:02

Звонок из Липецкой области обошелся жительнице Омска в 9 тысяч рублей

3 543
#мошенничество
1
Звонок из Липецкой области обошелся жительнице Омска в 9 тысяч рублей

С заявлением о хищении денежных средств в полицию обратилась 55-летняя омичка. Опросив заявительницу, полицейские установили, что в Интернете она разместила объявление о продаже своего дома в Калачинске, а спустя некоторое время ей позвонил первый покупатель.

Неизвестный мужчина сослался на то, что находится в Москве, и убедил принять задаток в размере 50 000 рублей. Он ни на минуту не выключал телефон и буквально заставил женщину ночью доехать на такси до ближайшего банкомата, чтобы распечатать чек о поступлении всей суммы.

Однако впоследствии, как выяснила следователь, злоумышленник получил доступ к мобильному банку потерпевшей и перевел деньги с одного счета на другой. При этом заверил, что якобы по ошибке перечислил свои деньги и попросил вернуть. Растерянная омичка не проверила информацию и под диктовку незнакомого человека совершила несколько операций с банковской картой, переведя на телефон мошенника 9 000 рублей.

По предварительным данным, номер, с которого звонил мужчина, зарегистрирован в Липецкой области. Полицейскими назначена фоноскопическая экспертиза записей телефонных разговоров. Также подготовлены запросы в банковское учреждение, проводятся другие оперативно-розыскные мероприятия.

По факту хищения денежных средств в ОП № 2 УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

3 543
#мошенничество
1

Комментарии (3)

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Гость

12 минут назад
У меня тоже самое было. Только обманули на 1800.
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Гостья

26 минут назад
Авито давно пора предпринять какие нибудь меры защиты от мошенников.
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02

сегодня, 11:13
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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