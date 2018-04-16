Звонок из Липецкой области обошелся жительнице Омска в 9 тысяч рублей

С заявлением о хищении денежных средств в полицию обратилась 55-летняя омичка. Опросив заявительницу, полицейские установили, что в Интернете она разместила объявление о продаже своего дома в Калачинске, а спустя некоторое время ей позвонил первый покупатель.

Неизвестный мужчина сослался на то, что находится в Москве, и убедил принять задаток в размере 50 000 рублей. Он ни на минуту не выключал телефон и буквально заставил женщину ночью доехать на такси до ближайшего банкомата, чтобы распечатать чек о поступлении всей суммы.

Однако впоследствии, как выяснила следователь, злоумышленник получил доступ к мобильному банку потерпевшей и перевел деньги с одного счета на другой. При этом заверил, что якобы по ошибке перечислил свои деньги и попросил вернуть. Растерянная омичка не проверила информацию и под диктовку незнакомого человека совершила несколько операций с банковской картой, переведя на телефон мошенника 9 000 рублей.

По предварительным данным, номер, с которого звонил мужчина, зарегистрирован в Липецкой области. Полицейскими назначена фоноскопическая экспертиза записей телефонных разговоров. Также подготовлены запросы в банковское учреждение, проводятся другие оперативно-розыскные мероприятия.

По факту хищения денежных средств в ОП № 2 УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».