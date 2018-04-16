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НЛМК примет участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна»

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НЛМК примет участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна»

НЛМК примет участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна», который проводится по инициативе экологического фонда имени Вернадского. Субботник нацелен на объединение людей для решения проблемы загрязнения окружающей среды.

Акция стартует 21 апреля и продлится месяц. За это время на цеховых территориях более 30 подразделений НЛМК будут убирать мусор, сажать деревья и кустарники, разбивать газоны.

«На протяжении ряда лет Новолипецкий комбинат наряду с внедрением современных природоохранных технологий поддерживает общественные экологические инициативы. К примеру, в прошлом году наши молодые лидеры в рамках программы НЛМК «Стальное дерево» реализовали в Липецке 11 различных экопроектов. Внутри комбината мы регулярно проводим очистку цеховых территорий, высаживаем деревья, обустраиваем газоны. Наши усилия помогают сделать Липецк чистым и красивым», - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

В прошлом году работники НЛМК очистили от различных отходов около 500 тыс. кв. метров территории по внешнему периметру промплощадки, в том числе пешеходные дорожки и четыре парковочных стоянки. В результате уборки вывезли 42 самосвала отходов, а также более 100 поваленных деревьев. На парковках установили контейнеры для сбора бытового мусора. Для поддержания экологически эффективного зеленого барьера рядом с цехами и вдоль внутренних автодорог новолипчане в 2017 году высадили более 4,3 тыс. деревьев и кустарников, обустроили и обновили более 1,4 тыс. кв. метров газонов и клумб.
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