Общество

44 минуты назад

Выпускников прошлых лет приглашают ознакомиться с результатами ЕГЭ по трем предметам

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#ЕГЭ
Выпускников прошлых лет приглашают ознакомиться с результатами ЕГЭ по трем предметам

Ученикам советуют не тянуть с ознакомлением, поскольку апелляцию можно подать только в течение двух дней.

Городской департамент образования обратился к выпускникам прошлых лет, сдававшим ЕГЭ по физике, биологии и английскому языку.

Ознакомиться с результатами экзамена можно сегодня, 16 апреля в департаменте по адресу: ул. Космонавтов, 56 А, каб.416.

Выпускникам советуют не пропускать эту дату, поскольку апелляции на результат принимаются только в течение двух дней. Заявить о своем несогласии с оценкой можно в конфликтную комиссию (ул.Циолковского, д.18, каб.210, тел. 32-94-70).

Фото tvc.ru

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#ЕГЭ

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Инспектор

33 минуты назад
Детей з...ли муки
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