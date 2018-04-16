Общество

52 минуты назад

Липецкий абонент пытался обмануть камчадала

365
Липецкий абонент пытался обмануть камчадала

Пенсионер с Камчатки оказался бдительным

В полицию обратился 69-летний житель Елизова, который сообщил, что его пытались обмануть телефонные мошенники. 13 апреля мужчине позвонил неизвестный, он назвался сотрудником полиции и сказал, что сын пенсионера задержан, при нем обнаружены наркотики. За 60 тысяч рублей незнакомец предложил «уладить проблему». Однако пожилой елизовчанин не стал спешить переводить сбережения, а перезвонил сыну, который успокоил отца, сказав, что с ним все в порядке. Установлено, что звонили бдительному гражданину с номера телефона, зарегистрированного в Липецкой области, сообщает УМВД России по Камчатскому краю.
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