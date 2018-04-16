Эксперты оценили возможность повторного удара США по Сирии

Военные аналитики считают, что угроза повторного удара по Сирии, которую озвучил президент США Дональд Трамп, могут свидетельствовать о готовящейся эскалации ситуации. Более того, не исключено, что террористы воспримут их как прямое руководство к действию.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, возможны провокации с использованием химического оружия. «Там даже необязательно применять какое-то химоружие, достаточно снять какой-нибудь сюжет, как это было сделано 7 апреля, и это станет поводом для удара США», — сказал Литовкин «Известиям» .

Руководитель Центра военно-политического анализа в Hudson Institute, экс-сотрудник Пентагона Ричард Вайц в беседе с «Известиями» отметил, что атака на Сирию может быть связана с внутренними проблемами США, поскольку произошла после объявления о планах вывода войск, когда Трампа обвинили в том, что его слова придали «смелости правительству Асада». По мнению американского политолога, если вновь появится повод обвинить сирийское правительство в применении химического оружия, следующий удар США или НАТО может оказаться более масштабным.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также считает, что Трамп ударом по Сирии пытался решить внутренние проблемы в США, связанные с расследованием прокурора Роберта Мюллера.

«Сейчас США пытаются протащить новую резолюцию ООН по Сирии, тем самым пытаясь оправдать свои действия. Они хотят любой ценой взять под контроль ООН и нейтрализовать Россию. Мы это уже проходили с Ливией, когда под прикрытием резолюции ООН НАТО бомбардировками фактически уничтожило государство, — сказал «Известиям» политик.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков рассказал «Известиям», что сирийская система ПВО, состоящая из советских комплексов, сработала практически на максимуме возможностей и продемонстрировали высокую результативность.