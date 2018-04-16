День рождения героя отметят патриотическим пробегом

21 апреля в Грязях пройдёт патриотическая акция.

В предстоящую субботу, 21 апреля в Грязинском районе пройдет велопробег по маршруту Грязи – село Двуречки, посвящённый 113-летию со дня рождения Героя России И.А. Флёрова.



Участники патриотического мероприятия преодолеют 30 километров пути по живописным территориям района. Кроме того, запланирован торжественный митинг, экскурсия в дом-музей И. А. Флёрова и праздничный концерт. По маршруту следования участники могут возложить цветы к памятникам воинам Великой Отечественной войны в поселке Красная Дубрава, сёлах Фащевка и Двуречки.



Иван Андреевич Флёров родился 24 апреля 1905 года в селе Двуречки Грязинского района в семье служащего. Окончив земскую школу, работал сначала в селе, затем учеником слесаря на Боринском сахарном заводе. С первых дней Великой Отечественной войны принимал участие в боях. Командовал на Западном фронте отдельной экспериментальной батареей реактивной артиллерии из установок БМ-13 («Катюша»). 7 октября 1941 года капитан Флёров, находясь в окружении, геройски погиб.



















