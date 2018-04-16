Зачем чиновнику знания? Ему и диплома достаточно

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

Жизнь многих из нас все больше напоминает просмотр сериала про богатых (которые. Как известно, тоже плачут). На неделе мы обсуждали покупку руководителями ЛГЭК новенького «Лексуса», следили за ухищрениями крупного чиновника, призванными вернуть себе роскошный особняк на берегу реки. А еще отказывались верить в то, что в областной администрации нами руководят люди с «липовыми» учеными степенями.

Дай списать!







Очередного «большого ученого» из Липецкой области действующего вице-губернатора Николая Тагинцева заподозрили в плагиате. При проверке его кандидатской диссертации, которую он защищал в Воронежском аграрном университете, общество «Диссернет» выявило аж 83 (!) страницы заимствованного текста. Т.е. большую часть своей работы государственный муж попросту списал и по факту является обманщиком. Ранее в плагиате обвиняли уполномоченного по правам ребенка Липецкой области Людмилу Куракову, председателя областной избирательной комиссии Юрия Алтухова. Любопытно, что оба они тоже в разные годы были заместителями губернатора.

Наш Олег Королев, конечно, светоч. Но почему он продолжает окружать себя любителями разного рода липы? И не только окружает, но и встает на защиту, когда подчиненных тыкают носом в обман. Так, несколько лет назад грянул скандал, когда выяснилось, что у занимавшего высокий пост начальника управления экологии и природных ресурсов Василия Соколова… вообще нет высшего образования, а предъявленный диплом является поддельным. Или знания и образование – вовсе не те качества, которые требуются для работы в Липецкой администрации?

Квартирный вопрос испортил главу администрации?







В Добром выставили на торги огромный дом, который за счет бюджета построил для себя любимого многолетний глава района Анатолий Глазунов (и не сидит за это!). По-тихому так выставили – объявление тиснули в приложении к районной газете, выходящем тиражом всего с несколько десятков экземпляров. Роскошный особняк площадью 309,5 кв.м. на берегу реки Воронеж пойдет «с молотка» со стартовой ценой всего в 2 640 000 рублей т.е. по цене обычной двухкомнатной квартиры в Липецке. Один квадратный метр элитного жилья оценили чуть больше, чем в 8 тысяч (!) рублей. У местных жителей есть подозрение, что к участию в аукционе допустят только одного покупателя – того самого Глазунова, возведшего особняк за казенный счет и с тех пор никак не желающего возвращать его государству.

Уважаемый Анатолий Иванович уже что только не предпринимал для того, чтобы вернуть конфискованный замок. И на сестру его пытался переоформить, и делал истцов по гражданскому спору ее мужа. Теперь, стало быть, купить за бесценок?

Рынки живы и будут жить?







Как густо не застраивают Липецк супермаркетами, а за прошедший год популярность рынков, до этого падавшая, выросла на 8,6 % - это третий показатель в стране. По данным Россстата на рынках и ярмарках в прошлом году в нашем регионе наторговали более чем на 13 миллиардов рублей.

Причина очевидна – на рынках многое дешевле, хотя и без блестящих фирменных упаковок. А с деньгами у народа сами знаете как…

На отечественных авто они не ездят







АО «ЛГЭК» - организация, которая живет за счет того, что собирает с нас деньги за коммунальные ресурсы, решила купить автомобиль, да не простой, а«Лексус» стоимостью 3 миллиона 248 тысяч рублей. В ответ на запрос GOROD48 организация прислала официальный ответ, из которого следует, что автопарк ЛГЭК находится в плачевном состоянии: машины старые, техника постоянно требует ремонта. «Транспорт для перевозки бригад и обеспечения их работы по своему физическому и моральному состоянию не способствует эффективной работе рабочих», - цитата из ответа.

Неужели рабочих будут возить на вызовы на «Лексусе», чтобы поднять эффективность их работы? Или в комфортное кресло усядется все-таки директор? Раз техника находится в плачевном состоянии, то и обновляли бы те ее виды, которые пригождаются в работе. Но нет же – «Лексус» начальству милее.

P.S. Целый месяц сотрудники ЛГЭК совместно с судебными приставами бегали по квартирам должников в Советском округе. И кое-что насобирали, а именно – 364 тысячи рублей. Т.е. взыскивали по тысчонке-другой с пенсионеров, трудящихся, но в итоге месячных усилий взыскали только на десятую часть будущей иномарки. Если у вас есть долги по коммуналке, срочно бегите оплачивать, ведь людям на «Лексус» не хватает!

Ремонт провала







В Липецке возле дома №5/2 на улице Семашко вдруг образовалась огромная дыра – судя по всему, вниз провалился колодезный люк. И от провала все сразу начали открещиваться. Так, занятые покупкой нового «Лексуса» сотрудники ЛГЭК заявили, что этого люка у них нет даже на плане города (что это за планы такие, ведь по факту люк есть, а на схеме – отсутствует!). В итоге в дыру от греха подальше вставили водоналивной барьер, и эта картина «радует» всех проходящих и проезжающих мимо.

Если случается какой-то провал, что мигом найдется свой Остап Бендер, который организует сбор средств на ремонт провала. А вот желающих на самом деле провести ремонт у нас днем с огнем не сыщешь…

Ограбление по-русски







Липчанин с камнем ограбил киоск «Русского аппетита» на остановке у памятника танкистам. Злодей разбил стекло, залез внутрь и отнял у продавщицы 15 тысяч рублей. Да еще и оскорбил женщину. Задержать негодяя по горячим следам не удалось.

Мы вам не в Техасе с ковбоями и кольтами. У нас для грабежа всегда хватало «орудия пролетариата». А парень то ли оголодал, то ли является постоянным клиентом, так как думал, что в «Русском аппетите» сорвет приличный куш.

Маленький мальчик по трассе гулял…







Мальчонка в капюшоне спровоцировал жуткую аварию на Воронежском шоссе напротив «Ашана». На видеозаписи четко видно, как молодой человек пытается перебежать дорогу на зеленый свет, но по дороге в этот момент мчался тягач – машина, которую так просто не остановить. Водитель грузовика проявил чудеса мастерства, умудрившись не сбить истинного виновника ДТП и не врезаться в находившуюся в считанных метрах остановку и стоящий автобус с пассажирами. Большегруз вырулил в сторону, снес дорожный знак и светофор, повредил соседний столб. Чудом все остались живы. А мальчонка, увидев, что натворил, посеменил в обратную сторону и поминай, как звали.



А отвечать за ДТП водителю тягача. Который по факту - профессионал своего дела и герой...



Уличные торговцы перешли в наступление







Борьбу со стихийной торговлей в Липецкой области ведут каждый день – штрафуют и временно конфисковывают товар у тех, кто реализует его вне розничных рынков. Но в селе Хмелицец Задонского района семейная пара, продававшая обувь с самодельного прилавка, начала забрасывать проверяющих кроссовками и туфлями, когда те велели продавцам «свернуть лавочку» и начали описывать имущество.

Проверяющие вызвали полицию и теперь вкупе с ответственностью за несанкционированную торговлю пытаются вменить супругам статью за хулиганство. А может те просто решили помочь тем, кто пришел забрать у них товар (ведь повредить оппоненту здоровье ботинком весьма сложно) и имели ввиду: «Вот, заберите! И эту пару туфель тоже не забудьте»?

«Какой такой ФИФА, слушай! Я Артурчику звонил!»







Липецкий «Металлург» проиграл на выезде лидеру зоны «Центр» столичному «Арарату» - 0:3. Бились наши игроки изо всех сил, но класс хозяев объективно был выше. Удивительно другое – капитан «столичных армян» Ираклий Квеквескири вышел на поле, имея за плечами четыре желтых карточки, после которых положено пропускать матч. Но «Арарат» не только показал, что ему закон не писан, но и предъявил бумагу (!) из главнейшего футбольного органа страны – Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС (т.е. той самой организации, которая и должна заниматься наказанием и следить за их исполнением), в которой за подписью руководителя Артура Григорянца было написано, что футболист уже отбыл дисквалификацию в матче,… которого не было. Речь идет о не состоявшемся матче «Арарата» с пензенским «Зенитом», снявшимся с соревнований. Никто даже на поле не выходил, а игроку «южан» засчитали отбытую дисквалификацию – между прочим, в нарушение Кодекса ФИФА (ст. 19), который говорит, что при отбытии дисквалификации засчитываются только реально сыгранные матчи.

Вот так: созвонились Погос Артушович (Галстян, президент «Арарата», прим.) и Артур Генрихович (Григорянц, глава КДК, прим.) и решили вопрос…

Удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использованы фото: nevsedoma.com, liptorg-cp.ru, ФК "Арарат"

