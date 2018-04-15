В мире

53 минуты назад

CNN обнародовал фото последствий удара по Сирии‍

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#Сирия
CNN обнародовал фото последствий удара по Сирии‍

Отмечается, что спутниковые снимки были сделаны до и после удара по одному объекту на окраине Дамаска и двум в провинции Хомс.

Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки объектов, подвергшихся массивному ракетном ударам США, Британии и Франции, - передает Газета.ru.

Снимки сделаны до и после удара по двум объектов в провинции Хомс и одному на окраине Дамаска.

Уточняется, что атаке якобы подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс и Центр разработки и исследования химического оружия в Дамаске.

Ранее минобороны США опубликовало видеозапись запуска крылатой ракеты «Томагавк» с подводной лодки в ходе ударов по сирийской территории.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Власти Сирии отрицают факт химатаки и называют удары западных стран агрессией.
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#Сирия

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