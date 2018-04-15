CNN обнародовал фото последствий удара по Сирии‍

Отмечается, что спутниковые снимки были сделаны до и после удара по одному объекту на окраине Дамаска и двум в провинции Хомс.





Снимки сделаны до и после удара по двум объектов в провинции Хомс и одному на окраине Дамаска.



Уточняется, что атаке якобы подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс и Центр разработки и исследования химического оружия в Дамаске.



Ранее минобороны США опубликовало видеозапись запуска крылатой ракеты «Томагавк» с подводной лодки в ходе ударов по сирийской территории.



В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Власти Сирии отрицают факт химатаки и называют удары западных стран агрессией. Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки объектов, подвергшихся массивному ракетном ударам США, Британии и Франции, - передает Газета.ru Снимки сделаны до и после удара по двум объектов в провинции Хомс и одному на окраине Дамаска.Уточняется, что атаке якобы подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс и Центр разработки и исследования химического оружия в Дамаске.Ранее минобороны США опубликовало видеозапись запуска крылатой ракеты «Томагавк» с подводной лодки в ходе ударов по сирийской территории.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Власти Сирии отрицают факт химатаки и называют удары западных стран агрессией.