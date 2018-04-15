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57 минут назад
США объявят о новых санкциях в отношении России 16 апреля
Минфин США собирается объявить о новых санкциях против России в понедельник.
Постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. Это может произойти 16 апреля, - передает "Интерфакс".
"Санкции против России на подходе. Министр (финансов Стивен - ИФ) Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия", - заявила она в эфире канала CBS News.
"Я думаю, все знают, что мы направили мощный сигнал, и надеемся, что они нас услышат", - добавила она.
Американский постпред при ООН также возложила на Россию ответственность за создание напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Она отметила, что администрация США отвечала на это рядом агрессивных действий, таких как "санкции, которые продолжают применяться, и которые вы увидите вновь в понедельник".
"Это даст им понять, что такое поведение не является хорошим", - заявила она каналу Fox News.
Ранее в эфире Fox News Хейли заявила, что в Сирии могла бы произойти еще одна химатака, если бы не удары США и союзников.
В воскресенье газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Вашингтон предупредил Москву о готовящихся новых санкциях за поддержку Россией режима президента Сирии Башара Асада. Как стало известно изданию, посол США Джон Хантсман направил в российский МИД соответствующее письмо.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.
Между тем, накануне в Дамаск прибыла миссия Организации по запрещению химического орудия для проверки информации о якобы применении войсками Асада химического оружия против боевиков в Восточной Гуте. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил, что эксперты ОЗХО проведут встречу с представителями сирийских властей.
В воскресенье Асад отметил, что нанесенные западной коалицией авиаудары лишь помогли сирийскому народу перестать бояться страны НАТО. Он особо обратил внимание на то, что Сирия продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую Западом.
"Санкции против России на подходе. Министр (финансов Стивен - ИФ) Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия", - заявила она в эфире канала CBS News.
"Я думаю, все знают, что мы направили мощный сигнал, и надеемся, что они нас услышат", - добавила она.
Американский постпред при ООН также возложила на Россию ответственность за создание напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Она отметила, что администрация США отвечала на это рядом агрессивных действий, таких как "санкции, которые продолжают применяться, и которые вы увидите вновь в понедельник".
"Это даст им понять, что такое поведение не является хорошим", - заявила она каналу Fox News.
Ранее в эфире Fox News Хейли заявила, что в Сирии могла бы произойти еще одна химатака, если бы не удары США и союзников.
В воскресенье газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Вашингтон предупредил Москву о готовящихся новых санкциях за поддержку Россией режима президента Сирии Башара Асада. Как стало известно изданию, посол США Джон Хантсман направил в российский МИД соответствующее письмо.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.
Между тем, накануне в Дамаск прибыла миссия Организации по запрещению химического орудия для проверки информации о якобы применении войсками Асада химического оружия против боевиков в Восточной Гуте. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил, что эксперты ОЗХО проведут встречу с представителями сирийских властей.
В воскресенье Асад отметил, что нанесенные западной коалицией авиаудары лишь помогли сирийскому народу перестать бояться страны НАТО. Он особо обратил внимание на то, что Сирия продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую Западом.