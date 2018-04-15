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Разрыв шаблона: теперь водители маршруток снимают на видео общение с пассажирами

13 986
#маршрутки #проезд #
4
Разрыв шаблона: теперь водители маршруток снимают на видео общение с пассажирами

Водитель липецкой маршрутки зафиксировал на видео общение с несговорчивой пассажиркой

Все давно привыкли, что видео из маршруток публикуют всегда пассажиры. И зачастую, в главной роли выступают водители. В основном это касается хамства.

Однако, похоже, произошел некий слом системы. На Ютуб появилось видео снятое с рабочего места водителя маршрутки. Водитель требовал от женщины предъявить транспортную карту, но та на отрез отказывалась, ссылаясь не некие правила, по которым водитель, якобы, не имеет права требовать у пассажиров проездной документ.

После препирательство и отказа женщины показать транспортную карту, сами пассажиры маршрутки потребовали женщину покинуть салон, что она и сделала. 


13 986
#маршрутки #проезд #
4

Комментарии (13)

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гостья

2 минуты назад
ну тетенька не права, если карта льготная, то водитель вправе ее проверить и конфисковать, если она не принадлежит данному пассажиру....иной раз все эти конфликты, а зачинщики в основном пассажиры, просто создаются, чтобы побрехать и ничего более....на пустом месте люди орут на водителей, продавцов, врачей, каждый себя мнит королевичем или королевишной, а посмотришь сейчас на мусор во дворах, так другим словом всех хочется назвать....
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жека

3 минуты назад
водила маршрутки, радуйся малому, болезный! И да прибудет с тобой М И Р !!!!!
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Боцман

3 минуты назад
Мужика бабе надо, с балдой как у ишака. Продрал бы её как следует. Она бегала , счастливая и пела : ,, Крепче за баранку держись, шофер,,.
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Пассажир

3 минуты назад
Таких мордастых лжельготников полно. Давно пора их на место поставить
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водила маршрутки

9 минут назад
те восемь рублей которые она пробила по карте льготника администрация добовляет еще 8.5 и получается 17 рублей но водителю при сдачи плана за день работы эти 8.5 не учитываются т.е водитель теряет эти 8.5 рублей а за день провожу около 120-150 чел льготников . вот и считай сколько водитель теряет денег.
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флинт

11 минут назад
жаль на видео не видно в чем одет принципиальный ,давно не видел на постоянно базарящих по мобилам водилах обязательной единой униформы......... бдительные мля.
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Animal planet

13 минут назад
Да она с водителем заигрывает,прям так игриво,не покажу:))) Наверное хочет себе мужа среди водителей маршруток найти. А вот если серьезно,то никогда не видел грубых или неадекватных водителей маршруток,только пассажиров,портящих нервы водителям и другим пассажирам.
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123

14 минут назад
Звезда позора!
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не пойму

27 минут назад
какая водятлу нах. разница чья карта?
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111

40 минут назад
У водитель -заноза в заднице твоя задача перевозить пассажиров и смотреть что бы все пробивали билеты а кому принадлежит карта это не ваше дело для этого есть контролеры радуйтесь что у вас более 100 000 тыс новых пассажиров появилось с 2017 года половину платят они половину город те же 17 руб получается.
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