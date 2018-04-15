Разрыв шаблона: теперь водители маршруток снимают на видео общение с пассажирами

Водитель липецкой маршрутки зафиксировал на видео общение с несговорчивой пассажиркой

Все давно привыкли, что видео из маршруток публикуют всегда пассажиры. И зачастую, в главной роли выступают водители. В основном это касается хамства.



Однако, похоже, произошел некий слом системы. На Ютуб появилось видео снятое с рабочего места водителя маршрутки. Водитель требовал от женщины предъявить транспортную карту, но та на отрез отказывалась, ссылаясь не некие правила, по которым водитель, якобы, не имеет права требовать у пассажиров проездной документ.



После препирательство и отказа женщины показать транспортную карту, сами пассажиры маршрутки потребовали женщину покинуть салон, что она и сделала.





