Происшествия
49 минут назад
По факту крушения самолёта в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Об этом Следственный Комитет сообщил в мессенджере
Загрузка плеера
"По факту крушения в Липецкой области легкомоторного самолёта «Z-142", в результате которого погибли два пилота, 1971 и 1973 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", говорится в сообщении Следственного Комитета, которое он разместил на своем Телеграм-канале.
Ранее следком в мессенджере сообщил, что рассматривает несколько версий крушения самолета. Причиной катастрофы могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.
Самолет Zlin-142 разбился неподалеку от села Шаршки Усманского района 14 апреля. Погибли летчик-инструктор, заместитель директора Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба ДОСААФ России "Сапсан" Александр Нитовский и летчик-инструктор Евгений Егоров.
Ранее следком в мессенджере сообщил, что рассматривает несколько версий крушения самолета. Причиной катастрофы могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.
Самолет Zlin-142 разбился неподалеку от села Шаршки Усманского района 14 апреля. Погибли летчик-инструктор, заместитель директора Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба ДОСААФ России "Сапсан" Александр Нитовский и летчик-инструктор Евгений Егоров.