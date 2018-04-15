Происшествия

49 минут назад

По факту крушения самолёта в Липецкой области возбуждено уголовное дело

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#авиакатастрофа #Шаршки
По факту крушения самолёта в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Об этом Следственный Комитет сообщил в мессенджере

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"По факту крушения в Липецкой области легкомоторного самолёта «Z-142", в результате которого погибли два пилота, 1971 и 1973 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", говорится  в сообщении Следственного Комитета, которое он разместил  на своем Телеграм-канале.

Ранее следком в мессенджере сообщил, что рассматривает несколько версий крушения самолета. Причиной катастрофы могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

Самолет Zlin-142 разбился неподалеку от села Шаршки Усманского района 14 апреля. Погибли летчик-инструктор, заместитель директора Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба ДОСААФ России "Сапсан" Александр Нитовский и летчик-инструктор Евгений Егоров.


373
#авиакатастрофа #Шаршки

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