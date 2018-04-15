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Версии авиакатастрофы в Липецкой области: ошибка пилотирования и техническая неисправность

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#авиакатастрофа #Шаршки
Версии авиакатастрофы в Липецкой области: ошибка пилотирования и техническая неисправность

Следствие рассматривает несколько версий крушения легкомоторного самолёта в Липецкой области.

Как сообщает Следственный Комитет РФ в мессенджере TamTam, причиной катастрофы с легкомоторным самолетом Zlin-142 в небе Усманского района Липецкой области, могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

К установлению причин произошедшего привлечены специалисты МАК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Самолет Zlin-142 разбился неподалеку от села Шаршки Усманского района 14 апреля. Погибли летчик-инструктор, заместитель директора Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба ДОСААФ России "Сапсан" Александр Нитовский и летчик-инструктор Евгений Егоров. 

Это не первая авиакатастрофа случившаяся в Усманскойм районе. В 2014 году после взлета с аэродрома села Шаршки упал легкомоторный Як-18Т. Тогда погибли четыре человека - руководитель липецкого клуба "Юный авиатор" Юрий Короткий, мастер спорта по парашютному спорту Анна Дякова, ее родной брат Павел Дяков и пилот Андрей Потапов.

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#авиакатастрофа #Шаршки

Комментарии (2)

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н

сегодня, 18:15
Егор, да нет, обычно такие катастрофы и происходят именно с опытными пилотами. Как говорится понты и выеб....ны небо не прощает....
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Егор

сегодня, 18:05
Как то не понятно.Один инструктор второй зам.авиа школы можно сказать асы ! Наверное побухали и решили полетать!
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