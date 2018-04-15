Происшествия
сегодня, 17:08
Версии авиакатастрофы в Липецкой области: ошибка пилотирования и техническая неисправность
2 732
Следствие рассматривает несколько версий крушения легкомоторного самолёта в Липецкой области.
Как сообщает Следственный Комитет РФ в мессенджере TamTam, причиной катастрофы с легкомоторным самолетом Zlin-142 в небе Усманского района Липецкой области, могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.
К установлению причин произошедшего привлечены специалисты МАК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Самолет Zlin-142 разбился неподалеку от села Шаршки Усманского района 14 апреля. Погибли летчик-инструктор, заместитель директора Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба ДОСААФ России "Сапсан" Александр Нитовский и летчик-инструктор Евгений Егоров.
Это не первая авиакатастрофа случившаяся в Усманскойм районе. В 2014 году после взлета с аэродрома села Шаршки упал легкомоторный Як-18Т. Тогда погибли четыре человека - руководитель липецкого клуба "Юный авиатор" Юрий Короткий, мастер спорта по парашютному спорту Анна Дякова, ее родной брат Павел Дяков и пилот Андрей Потапов.
К установлению причин произошедшего привлечены специалисты МАК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Самолет Zlin-142 разбился неподалеку от села Шаршки Усманского района 14 апреля. Погибли летчик-инструктор, заместитель директора Верхнехавского авиационно-технического спортивного клуба ДОСААФ России "Сапсан" Александр Нитовский и летчик-инструктор Евгений Егоров.
Это не первая авиакатастрофа случившаяся в Усманскойм районе. В 2014 году после взлета с аэродрома села Шаршки упал легкомоторный Як-18Т. Тогда погибли четыре человека - руководитель липецкого клуба "Юный авиатор" Юрий Короткий, мастер спорта по парашютному спорту Анна Дякова, ее родной брат Павел Дяков и пилот Андрей Потапов.
2 732
н
Егор