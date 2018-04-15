Липецкие оппозиционеры собираются провести в городе антипутинскую акцию протеста

Но где она пройдет - пока не говорят

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального заявили в соцсетях о поддержке всероссийской акции протеста, которая запланирована на 5 мая.



"5 мая мы выйдем на улицы Липецка, чтобы напомнить Путину: это наша страна, и ему придётся с нами считаться.



7 мая он станет президентом не только для тех, кого насильно согнали на избирательные участки, но и для 53 миллионов россиян, которые его не выбирали.



Мы требуем борьбы с коррупцией, бедностью и неравенством. Мы требуем вернуть выборы. Мы требуем свободные СМИ и интернет. Мы требуем выпустить политзаключённых из тюрем. Мы требуем права на мирные митинги.



Мы хотим, чтобы голоса всех граждан, которые не согласны с политикой Путина, были услышаны. Присоединяйтесь к нам. Только вместе мы заставим чиновников соблюдать наши права и интересы...



Нам надоело, когда вместо борьбы с бедностью и расслоением власть поддерживает олигархов. Надоело, когда людей преследуют за лайки и репосты, а вместо развития интернета — сплошные блокировки. Надоело, когда на фоне разрушения здравоохранения, образования и ЖКХ миллиарды бюджетных рублей идут на пропаганду.



5 мая, в преддверии инаугурации Путина, мы выйдем на улицы страны против установления монархии, против коррупции, против неравенства, цензуры и беззакония — в поддержку своего права быть настоящим гражданином России.



Путин нам не царь", говорится в специально созданной группе-встрече "Он нам не царь | Липецк" в социальной сети ВКонтакте.



В группе 268 человек отметились, что пойдут на акцию. 189 заявили, что возможно пойдут. О месте проведения акции не сообщается, кроме того, что она должна состоятся в 15.00. На вопросы подписчиков - где будет проходить акция - ответов нет.



28 января липецкие сторонники Алексея Навального провели несанкционированный митинг в Липецке, по результатам которого двое оппозиционеров получили по 20 суток административного ареста.

