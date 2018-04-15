Политика

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Липецкие оппозиционеры собираются провести в городе антипутинскую акцию протеста

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#митинг #протест #Навальный
Липецкие оппозиционеры собираются провести в городе антипутинскую акцию протеста

Но где она пройдет - пока не говорят

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального заявили в соцсетях о поддержке всероссийской акции протеста, которая запланирована на 5 мая. 

"5 мая мы выйдем на улицы Липецка, чтобы напомнить Путину: это наша страна, и ему придётся с нами считаться. 

7 мая он станет президентом не только для тех, кого насильно согнали на избирательные участки, но и для 53 миллионов россиян, которые его не выбирали. 

Мы требуем борьбы с коррупцией, бедностью и неравенством. Мы требуем вернуть выборы. Мы требуем свободные СМИ и интернет. Мы требуем выпустить политзаключённых из тюрем. Мы требуем права на мирные митинги. 

Мы хотим, чтобы голоса всех граждан, которые не согласны с политикой Путина, были услышаны. Присоединяйтесь к нам. Только вместе мы заставим чиновников соблюдать наши права и интересы...

Нам надоело, когда вместо борьбы с бедностью и расслоением власть поддерживает олигархов. Надоело, когда людей преследуют за лайки и репосты, а вместо развития интернета — сплошные блокировки. Надоело, когда на фоне разрушения здравоохранения, образования и ЖКХ миллиарды бюджетных рублей идут на пропаганду. 

5 мая, в преддверии инаугурации Путина, мы выйдем на улицы страны против установления монархии, против коррупции, против неравенства, цензуры и беззакония — в поддержку своего права быть настоящим гражданином России.

Путин нам не царь", говорится в специально созданной группе-встрече "Он нам не царь | Липецк" в социальной сети ВКонтакте.

В группе 268 человек отметились, что пойдут на акцию. 189 заявили, что возможно пойдут. О месте проведения акции не сообщается, кроме того, что она должна состоятся в 15.00. На вопросы подписчиков - где будет проходить акция - ответов нет.

28 января липецкие сторонники Алексея Навального провели несанкционированный митинг в Липецке, по результатам которого двое оппозиционеров получили по 20 суток административного ареста.
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#митинг #протест #Навальный

Комментарии (22)

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Гость

26 секунд назад
Уууу, лютики-чеканутики, хотите майдана как в Украине? А что вышло? Плохо живёте? А работать не пробовали, чтобы пенсии у родичей не грести... Сходите на митинг, отдохните, пар спустите, а утром на работу вперед с песнями, митингующие...
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Надо валить...

2 минуты назад
Привет диванные аналитики, кухонные политики и пивбарные эксперты!
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Веня

9 минут назад
вову спасет только война, что мы и наблюдаем, по другому данный режим не удержится
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Владимир

12 минут назад
Всё равно замочат эту МРАЗЬ!!! За воровство и взятки вряд ли подохнет! Очень сука жизнь любит! Столько награбил надо прожить их успеть! ПАСКУДА!!!﻿
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Лида

13 минут назад
Плешивый хочет войны со всем миром подлец,а страна и население живут в ануссе
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Евгений

13 минут назад
дешовка насилует всю Россию, предлагаю: кто из Питера всех лес валить, хоть какая то польза.﻿
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Regis

15 минут назад
Этот шпингалет "не боится", надеясь на садистов Золотова и головорезов Кадырова, а это вызвано парализующим страхом. А что касаемо /резидента Путина, то срочно нужен фильм - "Он вам не Вован", хотя пугать его нецелесообразно, он и так уже спятил от страха.﻿
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Сеня

16 минут назад
В Японии чиновник такого ранга после всего того позора, что всплыл наружу сделал бы себе харакири, в любой другой, уважающей себя стране, сразу бы ушел в отставку. А у этого создания ни в одном глазу. Всё как с гуся вода. Его и человеком то назвать трудно, обычное чмо.﻿
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Кошкарев

18 минут назад
путин еврей когда подохнет кабаева расскажет
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Вова

20 минут назад
ВЫ КОТОРЫЕ МОЛЧА СМОТРЯТ НА БРЕД КАРЛИКА И МОЛЧАТ!?В МОЕЙ СТРАНЕ КРОВЬ,А ВЫ ВЕРИТЕ ВАШИМ УРОДАМ!БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ И МНОЙ,И НАРОДОМ УКРАИНЫ!ХА-ха,ВЫ ДАЖЕ СВОЮ ИСТОРИЮ НЕ ЗНАЕТЕ!ХРИСТИАНСТВО ПРИШЛО ИЗ ВИЗАНТИИ-ТУРЦИЯ!А ВЫ СЛЕГКА ВОСТОЧНЕЙ!ТАК ВОТ ЗАПОМНИ...-КИЕВСКАЯ РУСЬ-ПОТОМ Я ТЕБЕ,АДРЕСС ,ЗНАЕШЬ РАССКАЖУ!КРЕШЕНИЕ РУСИ-КИЕВ!ГДЕ МОСКУВА, ?ЕЕ ТУПО НЕТ!ДЕТ
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