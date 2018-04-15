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сегодня, 14:46

Липчане обокрали ювелирный магазин в Ростове

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#кража
Липчане обокрали ювелирный магазин в Ростове

Липчане украли кольцо

В  Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Ленинский район) обратился владелец одного из ювелирных магазинов и рассказал о краже.

Стражи порядка выяснили, что двое мужчин зашли в магазин и стали рассматривать украшения. Убедившись, что на них не смотрят консультанты, один из злоумышленников отодвинул стекло витрины, а второй с помощью самодельного крючка из проволоки достал золотое кольцо стоимостью 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего и 30-летнего жителей Липецка, ранее судимых за аналогичное преступление.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

2 264
#кража

Комментарии (2)

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Боцман

33 минуты назад
,,Ростов-папа,, - город с достаточно сильными криминальными традициями. А это мелкие крадуны.
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Сергей 13

55 минут назад
Прочитал заголовок,гордость за земляков обуяла,прочитал статью,-всё,как обычно,это не кража,это дешевое крысятничество!Жиганы,блин!
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