Липчане обокрали ювелирный магазин в Ростове

Липчане украли кольцо

В Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Ленинский район) обратился владелец одного из ювелирных магазинов и рассказал о краже.

Стражи порядка выяснили, что двое мужчин зашли в магазин и стали рассматривать украшения. Убедившись, что на них не смотрят консультанты, один из злоумышленников отодвинул стекло витрины, а второй с помощью самодельного крючка из проволоки достал золотое кольцо стоимостью 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего и 30-летнего жителей Липецка, ранее судимых за аналогичное преступление.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.