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сегодня, 14:44

В понедельник на нескольких липецких улицах отключат воду

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#отключение воды
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В понедельник на нескольких липецких улицах отключат воду

АО "ЛГЭК" сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 16.04.2018 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:

1. с 10:00 до 20:00 ул. Опытная, 1а, 1в, 1, 1 ст.1, 8, 6, 4, 2, 2а ст.6;

Боевой проезд, 39, 37, 39а, 39\1, 35, 33, ст.25\3, 27а, 25а, 25\2, 5а, 5, 25\1, 25\4, 25\5, 25б, 25в, 23, 23\1, 23а\1, 23\2, 23 вл.4, 38, 36, 34а, 24, 22, 20, 18, 34б, 34в, 34, 34\3, 34\2, 32а, 32, 28б, 30а, 30, 28, 26, 28а для устранения утечки на водоводе Д-300 мм по адресу: ул. Боевой проезд, 24.

Подвоз воды по заявкам потребителей.

2. с 10:00 до 17:00 частный сектор: ул. Минская, ул. Смирнова, ул. Городовикова, ул. Рябиновая, ул. Рудничная, ул. Жактовская, ул. Ударников для замены запорной арматуры Д-20 мм по адресу: ул. Солнечная, 37.

Подвоз воды по заявкам потребителей.

3.  с 10:00 до 20:00 Поперечный проезд, 1, 5, 5а, вл.7а, вл. 15, вл.9, вл. 9\2, 9\1 по заявке ОГУП "Липецкдоравтодекор" для ремонтных работ у потребителя по адресу: Попперечный проезд, 1.

Подвоз воды по заявкам потребителей.

445
#отключение воды
1

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