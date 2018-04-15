Общество
сегодня, 14:38
Пропавшая девушка нашлась
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Поиски парня продолжаются
Как сообщал GOROD48, ЛООО "Поиск пропавших детей" проинформировал об исчезновении двоих подростков - 15-летней девушки и 17-летнего парня.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", девушка нашлась.
В селе Тележенка Липецкого района рано утром 14 апреля из дома ушел 17-летний Артем Мацегура. Где находится юноша пока не установлено. Поиски продолжаются.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", девушка нашлась.
В селе Тележенка Липецкого района рано утром 14 апреля из дома ушел 17-летний Артем Мацегура. Где находится юноша пока не установлено. Поиски продолжаются.
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