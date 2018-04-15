Общество

сегодня, 14:38

Пропавшая девушка нашлась

442
#поиск пропавших детей
1
Пропавшая девушка нашлась

Поиски парня продолжаются

Как сообщал GOROD48, ЛООО "Поиск пропавших детей" проинформировал об исчезновении двоих подростков - 15-летней девушки и 17-летнего парня.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", девушка нашлась.

В селе Тележенка Липецкого района рано утром 14 апреля из дома ушел 17-летний Артем Мацегура. Где находится юноша пока не установлено. Поиски продолжаются.




442
#поиск пропавших детей
1

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