Общество
сегодня, 12:42
В Долгоруковском районе строят новый храм
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В основание новой церкви заложили закладной камень
13 апреля был совершен чин закладки камня в основание храма в честь Иверской иконы Божией Матери села Большой Колодезь, Долгоруковского района.
Чин возглавил Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим.
Принять участие в значимом событии пришли десятки верующих – жителей села. В ходе чинопоследования была освящена каменная скрижаль, на которой написана дата основания храма, сообщили в Елецкой епархии
Фото: www.el-eparhy.ru
Чин возглавил Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим.
Принять участие в значимом событии пришли десятки верующих – жителей села. В ходе чинопоследования была освящена каменная скрижаль, на которой написана дата основания храма, сообщили в Елецкой епархии
Фото: www.el-eparhy.ru
3 281
Санек
Александр
просто слова