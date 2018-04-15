Общество

сегодня, 12:42

В Долгоруковском районе строят новый храм

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#церковь #строительство
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В Долгоруковском районе строят новый храм

В основание новой церкви заложили закладной камень

13 апреля был совершен чин закладки камня в основание храма в честь Иверской иконы Божией Матери села Большой Колодезь, Долгоруковского района.

Чин возглавил Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим.

Принять участие в значимом событии пришли десятки верующих – жителей села. В ходе чинопоследования была освящена каменная скрижаль, на которой написана дата основания храма, сообщили в  Елецкой епархии


Фото: www.el-eparhy.ru
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#церковь #строительство
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Комментарии (3)

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Санек

11 минут назад
Слава Богу! Помощи Вам Божьей!
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Александр

28 минут назад
просто слова, ничео удивительного, всякая религия берет начало от язычества, а тогда и пили кровь соперников и сильных врагов, чтобы самим возвысется.
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просто слова

сегодня, 12:49
"Це-кровь", Трупезная", "Плоть и кровь Христова" (это вообще каннибализм какой-то...) Лавра - это производная от Хавра, в переводе с одного восточного языка - Хавра - это Синагога...Офеос - Змей. Глаз в треугольнике - это глаз рептилии (даже икона такая есть, только глаз с вертикальным зрачком)...
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