В Долгоруковском районе строят новый храм

В основание новой церкви заложили закладной камень

Фото: www.el-eparhy.ru

13 апреля был совершен чин закладки камня в основание храма в честь Иверской иконы Божией Матери села Большой Колодезь, Долгоруковского района.Чин возглавил Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим.Принять участие в значимом событии пришли десятки верующих – жителей села. В ходе чинопоследования была освящена каменная скрижаль, на которой написана дата основания храма, сообщили в Елецкой епархии