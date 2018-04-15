Общество

55 минут назад

Липчане собрали более 300 книг для осужденных

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#книги #УФСИН
Липчане собрали более 300 книг для осужденных

Книги передали в дар в колонии

Завершилась благотворительная акция «Книги для осуждённых», которая проводилась в марте этого года по инициативе Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания совместно с Липецкой областной юношеской библиотекой. Книги мог принести каждый желающий, они принимались на безвозмездной основе и в хорошем состоянии. 

В читальном зале Липецкой областной юношеской библиотеки, в торжественной обстановке более трехсот книг были переданы представителям УФСИН России по Липецкой области и исправительных учреждений.

Присутствовавший на мероприятии заместитель начальника УФСИН России по Липецкой области Вадим Дронов поблагодарил жителей города и сотрудников библиотеки, участвовавших в акции за вклад в развитие книжного фонда исправительных учреждений области, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

Фото: 75.fsin.su

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#книги #УФСИН

Комментарии (1)

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а

19 минут назад
каких книг собрали -про уголовщину ?
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