Липчане собрали более 300 книг для осужденных

Книги передали в дар в колонии

Завершилась благотворительная акция «Книги для осуждённых», которая проводилась в марте этого года по инициативе Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания совместно с Липецкой областной юношеской библиотекой. Книги мог принести каждый желающий, они принимались на безвозмездной основе и в хорошем состоянии.

В читальном зале Липецкой областной юношеской библиотеки, в торжественной обстановке более трехсот книг были переданы представителям УФСИН России по Липецкой области и исправительных учреждений.

Присутствовавший на мероприятии заместитель начальника УФСИН России по Липецкой области Вадим Дронов поблагодарил жителей города и сотрудников библиотеки, участвовавших в акции за вклад в развитие книжного фонда исправительных учреждений области, сообщили в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

Фото: 75.fsin.su