Общество

сегодня, 10:28

Среди липецких депутатов Госдумы - один миллиардер

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#депутаты #декларация #доходы
Среди липецких депутатов Госдумы - один миллиардер

Остальные – простые миллионеры

Депутаты Госдумы опубликовали данные о доходах за 2017 год. Липецкую область в нижней палате парламента представляют четыре человека. У троих доход примерно одинаков. Один, традиционно, год от года указывает в декларации доход свыше миллиарда. Николай Борцов не только самый богатый из липецких депутатов, но и один из богатейших парламентариев среди всех депутатов Госдумы.

Николай Борцов заработал за 2017 год 1 миллиард 142 миллиона рублей, 8 машиномест, машина «Мерседес», автоприцеп, трактор «Беларус», 6 земельных участков, гараж, квартира, три жилых дома.

У Героя России, летчика Владимира Богодухова доход за 2017 год составил 6 млн 673 тысячи рублей. В собственности у него часть (1/3) квартиры, автомобиль «Toyota Sequoia». Его супруга заработала 680 тыс 278 рублей, у нее в собственности дом, земельный участок, часть квартиры (1/3) и гараж с погребом.

Бывший мэр Липецка Михаил Гулевский заработал за прошлый год 5 млн 479 тысяч рублей. У него в собственности две квартиры, два капитальных гаража, часть подземной автостоянки, автомобиль «Ауди А6». Его жена заработала 903 тысячи рублей. У нее в собственности земельный участок и жилой дом с мансардой и хозпостройками.

Депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко заработал за 2017 год 5 млн 253 тысячи рублей. У него в собственности садовый участок, жилой дом и в общей совместной собственности квартира, автомобиль «Митсубиси Аутлендер». У его жены – машиноместо, автомобиль «Фольксваген Пассат», автоприцеп и жилой дом и в общей совместной собственности.

Фото: duma.gov.ru

 

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#депутаты #декларация #доходы

Комментарии (11)

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WAX

7 минут назад
Это опубликованные данные,а теневые доходы в несколько раз больше.
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Плевать

11 минут назад
Ну а как вы думаете,что нам может Бог послать,когда за( для )нас думают люди,которые достигли вершин лондонского дна?
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!!!!!!

12 минут назад
Среди липецких депутатов Госдумы - один миллиардер, который состоит в фашистской банде жуликов и воров!
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Борцову

22 минуты назад
надо благодарить бабок ,за то что они проголосовали за Путина и таким как Борцов обеспечено еще 6 лет райской жизни а там что бог пошлет
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Плевать

24 минуты назад
Ну а после продажи Сирии , и соответствуюшей команды госдепа о не заморозке офшорных активов ещё поболе будя. Да и настроение после бомбёжки Государства,которое типа под нашей защитой ,у * улучшилось. Фигли...им не привыкать продавать и продаваться.
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Иван

29 минут назад
Когда ж Борцову думскими делами заниматься. 6 участков, 3 дома-за ними присмотр нужен, а тут еще в Думу надо ходить. А Гулевскому не мешало бы проехать по ул. Плеханова, пл. Мира и др.он же клялся, что обеспечил евроремонт дорожного покрытия, но видимо соврал, а за обман отвечать надо,ведь демпутант однако.
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Ваааще

54 минуты назад
Не сомневался а у остальных наверное по пару косарей нехватает до лярда
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....

сегодня, 11:20
Не не не правда,не верю...))))))))))))))))
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Справедливый

сегодня, 10:44
погреб и гараж тебе на могилку колхозан пишущий эти новостя
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член повстанец

сегодня, 10:34
Не поганьте слово "заработал".
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