Среди липецких депутатов Госдумы - один миллиардер

Остальные – простые миллионеры

Депутаты Госдумы опубликовали данные о доходах за 2017 год. Липецкую область в нижней палате парламента представляют четыре человека. У троих доход примерно одинаков. Один, традиционно, год от года указывает в декларации доход свыше миллиарда. Николай Борцов не только самый богатый из липецких депутатов, но и один из богатейших парламентариев среди всех депутатов Госдумы.

Николай Борцов заработал за 2017 год 1 миллиард 142 миллиона рублей, 8 машиномест, машина «Мерседес», автоприцеп, трактор «Беларус», 6 земельных участков, гараж, квартира, три жилых дома.

У Героя России, летчика Владимира Богодухова доход за 2017 год составил 6 млн 673 тысячи рублей. В собственности у него часть (1/3) квартиры, автомобиль «Toyota Sequoia». Его супруга заработала 680 тыс 278 рублей, у нее в собственности дом, земельный участок, часть квартиры (1/3) и гараж с погребом.

Бывший мэр Липецка Михаил Гулевский заработал за прошлый год 5 млн 479 тысяч рублей. У него в собственности две квартиры, два капитальных гаража, часть подземной автостоянки, автомобиль «Ауди А6». Его жена заработала 903 тысячи рублей. У нее в собственности земельный участок и жилой дом с мансардой и хозпостройками.

Депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко заработал за 2017 год 5 млн 253 тысячи рублей. У него в собственности садовый участок, жилой дом и в общей совместной собственности квартира, автомобиль «Митсубиси Аутлендер». У его жены – машиноместо, автомобиль «Фольксваген Пассат», автоприцеп и жилой дом и в общей совместной собственности.

Фото: duma.gov.ru