В аварии с липецкой «Инфинити» погибла 19-летняя девушка

Авария произошла сегодня ночью

15 апреля в 00.10 часов в Борисоглебске Воронежской области, на улице Матросовская у дома 83, 23-летний водитель автомашины ВАЗ-2105, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной «Инфинити», под управлением 38-летнего жителя Липецка.



В результате ДТП пассажирка автомашины ВАЗ-2105, 19-летняя жительница Борисоглебска, скончалась на месте происшествия.