Происшествия

сегодня, 09:27

В аварии с липецкой «Инфинити» погибла 19-летняя девушка

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#авария #дтп
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В аварии с липецкой «Инфинити» погибла 19-летняя девушка

Авария произошла сегодня ночью

15 апреля в 00.10 часов в Борисоглебске Воронежской области, на улице Матросовская у дома 83, 23-летний водитель автомашины ВАЗ-2105, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной «Инфинити», под управлением 38-летнего жителя Липецка.

В результате ДТП пассажирка автомашины ВАЗ-2105, 19-летняя жительница Борисоглебска, скончалась на месте происшествия.
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#авария #дтп
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Комментарии (1)

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Mark

8 минут назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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