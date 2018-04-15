Оба перестали давать о себе знать сегодня.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", сегодня в Липецкой области пропали двое подростков.15-летняя Елена Кожевникова около 14:00 ушла из дома в деревне Копцевы Хутора Липецкого района. До настоящего времени местонахождение девушки не установлено. В селе Тележенка Липецкого района рано утром 14 апреля из дома ушел 17-летний Артем Мацегура. Где находится юноша так же не установлено.