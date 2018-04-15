Сергей Машнин: «Выход капитана «Арарата», который должен был пропускать матч, спутал нам карты»

Тренер нашей команды считает, что липчане не заслуживали поражения - 0:3 и недоумевает, почему на поле появился игрок, который должен был отбывать дисквалификацию.

После поражения в Москве от «Арарата» - 0:3 главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин выступил на пресс-конференции.

- Считаю, что поражения со столь крупным счетом – 0:3 мы не заслуживали, - поделился своим мнением рулевой «сталеваров», - Если честно, то до матча был уверен, что мы, как минимум, сыграем вничью. Делал такой вывод по состоянию команды, по настрою футболистов.… Но, к сожалению, нас подвела потеря концентрации при стандартном положении в эпизоде, когда нам забивали первый гол. Хотя там еще нужно посмотреть видеозапись на предмет положения «вне игры» у футболиста «Арарата» в том эпизоде. Но в любом случае, мы должны были сыграть внимательнее: мы проиграли подбор, и игрок соперников забил аж с третьего касания. Мы могли забить во втором тайме. Но вратарь москвичей «потащил» неберущийся мяч со стандарта.… Затем защитник «Арарата» выбил мяч из пустых ворот. Когда не забиваешь в таких эпизодах, то тяжело рассчитывать на победу. Нам пришлось идти вперед большими силами – по сути, «ва-банк», но быстренькие игроки «Арарата» этим воспользовались. 77-й номер (Илья Самошников, прим.) потерзал нас очень прилично. Он и второй гол организовал, который во многом решил исход матча. Плюс, наши замены на этот раз не сыграли так, как я рассчитывал. Но футбол не терпит сослагательного наклонения.

- Что не получилось реализовать из вашего плана на игру?

- Не получилось реализовать моменты – это в первую очередь. Мы, конечно, изучали «Арарат». Но тоже непонятно, почему у хозяев сегодня играл их капитан? (Квеквескири, прим.) Человек не отбыл дисквалификацию за 4 желтых карточки, но выходит на поле, потому что кто-то кому-то звонил. Это же дает преимущество «Арарату», на которое мы не рассчитывали. Смотрите что получается: мы будем проводить матч перед Пензой, а у нас пять человек будут иметь по три желтые карточки – получается ребятам нужно будет получать по четвертой, а потом дисквалификация сгорит в игре с «Зенитом», которую по факту мы играть не будем? Непонятная ситуация…

По игре… Нужно было надежнее сыграть в обороне и реализовать свои моменты. «Арарат» - быстрая команда, это мы пытались участь. Но 77-м номером сегодня не справились, честно скажу…