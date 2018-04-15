вчера, 22:22
Урок настоящего футбола. Видеообзор матча «Арарат» - «Металлург»
Обзор игры липчан с лидером группы "Центр".
Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» сегодня в гостях уступил лидеру зоны «Центр» столичному «Арарату» - 0:3.
Подробности матча можно узнать здесь.
Липчане опустились (будем надеяться, временно на 8-е место). Подъем наверх планируется начать через неделю, 21 апреля, в Саратове игрой с «Соколом».
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Арарат
|
19
|
16
|
3
|
0
|
40-8
|
51
|
2
|
Рязань
|
19
|
12
|
2
|
5
|
31-15
|
38
|
3
|
Строгино
|
19
|
10
|
2
|
7
|
29-23
|
32
|
4
|
Энергомаш
|
19
|
8
|
8
|
3
|
27-17
|
32
|
5
|
Зоркий
|
19
|
9
|
4
|
6
|
32-21
|
31
|
6
|
Торпедо М
|
18
|
8
|
5
|
5
|
35-17
|
29
|
7
|
Сатурн
|
18
|
8
|
3
|
7
|
26-22
|
27
|
8
|
Металлург
|
18
|
7
|
6
|
5
|
23-26
|
27
|
9
|
Динамо Бк
|
18
|
8
|
1
|
9
|
26-22
|
25
|
10
|
Сокол
|
19
|
6
|
4
|
9
|
23-34
|
22
|
11
|
Химик
|
19
|
5
|
4
|
10
|
18-29
|
19
|
12
|
Калуга
|
17
|
4
|
3
|
10
|
14-24
|
15
|
13
|
Зенит Пн
|
19
|
3
|
2
|
14
|
12-56
|
11
|
14
|
Ротор-2
|
19
|
2
|
1
|
16
|
12-34
|
7
Бомбардиры: Иван Сергеев (Строгино) - 16 (2 с пен.). Роман Павлюченко (Арарат) - 9 (2). Рагим Садыхов (Торпедо М), Василий Павлов, Сергей Цыганов (оба - Зоркий) - по 8 (0). Руслан Ахвледиани (Металлург), Виктор Сергеев (Энергомаш), Дамир Трегулов (Торпедо М) - по 7 (0). Никита Дубчак (Зоркий) - 7 (3).
Фото и видео ФК "Арарат"