Урок настоящего футбола. Видеообзор матча «Арарат» - «Металлург»

Обзор игры липчан с лидером группы "Центр".

Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» сегодня в гостях уступил лидеру зоны «Центр» столичному «Арарату» - 0:3.

Подробности матча можно узнать здесь.

Липчане опустились (будем надеяться, временно на 8-е место). Подъем наверх планируется начать через неделю, 21 апреля, в Саратове игрой с «Соколом».



Положение команд

М Команда И В Н П Р-М О 1 Арарат 19 16 3 0 40-8 51 2 Рязань 19 12 2 5 31-15 38 3 Строгино 19 10 2 7 29-23 32 4 Энергомаш 19 8 8 3 27-17 32 5 Зоркий 19 9 4 6 32-21 31 6 Торпедо М 18 8 5 5 35-17 29 7 Сатурн 18 8 3 7 26-22 27 8 Металлург 18 7 6 5 23-26 27 9 Динамо Бк 18 8 1 9 26-22 25 10 Сокол 19 6 4 9 23-34 22 11 Химик 19 5 4 10 18-29 19 12 Калуга 17 4 3 10 14-24 15 13 Зенит Пн 19 3 2 14 12-56 11 14 Ротор-2 19 2 1 16 12-34 7

Бомбардиры: Иван Сергеев (Строгино) - 16 (2 с пен.). Роман Павлюченко (Арарат) - 9 (2). Рагим Садыхов (Торпедо М), Василий Павлов, Сергей Цыганов (оба - Зоркий) - по 8 (0). Руслан Ахвледиани (Металлург), Виктор Сергеев (Энергомаш), Дамир Трегулов (Торпедо М) - по 7 (0). Никита Дубчак (Зоркий) - 7 (3).



Фото и видео ФК "Арарат"

