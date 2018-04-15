Спорт

вчера, 22:22

Урок настоящего футбола. Видеообзор матча «Арарат» - «Металлург»

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#Футбол #"Металлург" #видеообзор
Урок настоящего футбола. Видеообзор матча «Арарат» - «Металлург»

Обзор игры липчан с лидером группы "Центр".

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Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» сегодня в гостях уступил лидеру зоны «Центр» столичному «Арарату» - 0:3.

Подробности матча можно узнать здесь.

Липчане опустились (будем надеяться, временно на 8-е место). Подъем наверх планируется начать через неделю, 21 апреля, в Саратове игрой с «Соколом».

Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Арарат

19

16

3

0

40-8

51

2

Рязань

19

12

2

5

31-15

38

3

Строгино

19

10

2

7

29-23

32

4

Энергомаш

19

8

8

3

27-17

32

5

Зоркий

19

9

4

6

32-21

31

6

Торпедо М

18

8

5

5

35-17

29

7

Сатурн

18

8

3

7

26-22

27

8

Металлург

18

7

6

5

23-26

27

9

Динамо Бк

18

8

1

9

26-22

25

10

Сокол

19

6

4

9

23-34

22

11

Химик

19

5

4

10

18-29

19

12

Калуга

17

4

3

10

14-24

15

13

Зенит Пн

19

3

2

14

12-56

11

14

Ротор-2

19

2

1

16

12-34

7

Бомбардиры: Иван Сергеев (Строгино) - 16 (2 с пен.). Роман Павлюченко (Арарат) - 9 (2). Рагим Садыхов (Торпедо М), Василий Павлов, Сергей Цыганов (оба - Зоркий) - по 8 (0). Руслан Ахвледиани (Металлург), Виктор Сергеев (Энергомаш), Дамир Трегулов (Торпедо М) - по 7 (0). Никита Дубчак (Зоркий) - 7 (3).

Фото и видео ФК "Арарат"


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#Футбол #"Металлург" #видеообзор

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