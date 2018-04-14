В логу у ручья нашли труп

Возможно, мужчина погиб еще зимой.

Сегодн днем в селе Сырское Липецкого района онаружили труп пожилого мужчины.



Тело лежало в логу у ручья в 200 метрах от улицы Пролетарской. Следов насильственной смерти при осмотре трупа криминалисты не нашли. Предположительно, мужчина, примерно 60 лет, погиб еще зимой. Погибший пока не опознан.

