Происшествия

сегодня, 19:26

В логу у ручья нашли труп

4 1791
#труп #тело #пропавшие без вести
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В логу у ручья нашли труп

Возможно, мужчина погиб еще зимой.

Сегодн днем в селе Сырское Липецкого района онаружили труп пожилого мужчины.

Тело лежало в логу у ручья в 200 метрах от улицы Пролетарской. Следов насильственной смерти при осмотре трупа криминалисты не нашли. Предположительно, мужчина, примерно 60 лет, погиб еще зимой.  Погибший пока не опознан.
4 1791
#труп #тело #пропавшие без вести
1

Комментарии (4)

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Человек

28 минут назад
Мужик, Он зимой отъехал! Шёл на выборы и не дошёл!
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Мужик

59 минут назад
Надеюсь он успел сходить на выборы.
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член повстанец

сегодня, 20:01
Липчанин, Может, черные риелторы только выбросили...
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Липчанин

сегодня, 19:38
Что то подснежники припозднились в этом году)
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