Эх, не перевелись еще на Руси богатыри!

Итоги недели

Главный итог недели - наши контрсанкции против американских: уже завтра в Госдуме рассмотрят законопроект в ответ на действия Госдепа США, объявившего экономические санкции в отношении группы российских мультимиллиардеров. Под запрет попадут американский алкоголь и табак. Депутаты также хотят ограничить поставки технологического оборудования и программного обеспечения из США (при этом Россия сможет официально производить контрафакт, наплевав на американских правообладателей). Планируется приостановление сотрудничества в атомной отрасли, авиа- и ракетостроении. Но хуже всего то, что депутаты Госдумы намерены запретить поставку в Россию лекарств: заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в эфире телепередачи «60 минут» посоветовал россиянам с гипертонией лечиться отваром боярышника или коры дуба. То есть в ответ на санкции США мы снова будем бомбить Воронеж.12 апреля 1998 года спикер Липецкого областного Совета депутатов Олег Королев, путем прямых выборов, был избран на пост главы Липецкой области. Тогда, 20 лет назад, спикер Липецкого областного Совета депутатов путем прямых выборов был избран на пост главы Липецкой области. Конкурируя с действующим губернатором Михаилом Наролиным, Олег Королев одержал убедительную победу, набрав 79,28 % голосов (см.). И сейчас, как говорят, губернатор хотел бы уйти в досрочную отставку, чтобы получить возможность еще раз избраться этой осенью по воле президента России на очередной 5-летний срок полномочий (после отставки главы Кемеровской области Амана Тулеева в России осталось всего два губернатора, правящих своими регионами больше, чем Путин - страной: белгородец Евгений Савченко и липчанин Олег Королев).В ожидании возможного нового кадрового демарша. Со словами пасхального приветствия Владыка вручил главе региона юбилейную медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» за большой вклад в возрождение святынь липецкой земли.В свою очередь, в своем Твиттере. Сам губернатор, впрочем, проигнорировал первый крупный субботник в Липецке, который прошел в сквере у областного Центра культуры, народного творчества и кино (см.). Мэрия отрапортовала:Кстати, на этой неделе пенсионерка Раиса Сазонова написала гимн Липецка (см.).Липецкая область отделалась легким испугом: паводок не наделал у нас столько беды, сколько на юге страны и в соседних регионах.GOROD48 следил за событиями в Липецке. В начале недели мы сообщили о том, как. Но вода удержалась в берегах. Потом мы сообщили, что- паводок пришел на территорию 13 домовладений, но вода в дома не попала. До слез было обидно и жителям улицы Красной, у которых утонуло содержимое подвалов (см.), но имущество горожан в жилых помещениях осталось нетронутым. В другой части города, в поселке Заречье, вода затопила несколько огородов (см.).Уже во вторник GOROD48 со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС сообщил, чтоДепутат областного Совета, координатор «Открытой России» в Липецкой области Олег Хомутинников продолжает разоблачать научные труды высокопоставленных должностных лиц региона. Олег Хомутинников ранее заявлял, что большое количество заимствований творческое сообщество «Диссернет» выявило в кандидатских диссертациях уполномоченного по правам ребенка, бывшего вице-губернатора Людмилы Кураковой, и председателя избирательной комиссии Липецкой области, бывшего-вице-губернатора Юрия Алтухова. На этот раз парламентарий уличил в краже из чужой докторской диссертации действующего вице-губернатора Липецкой области, кандидата экономических наук Николая Тагинцева (см.).Обращает на себя внимание и тот факт, что все уличенные сообществом «Диссернет» в списывании чиновники садились за написание диссертаций в зрелом возрасте и статусе. Юрий Алтухов защитился в 55 лет, Людмила Куракова - в 51 год, Николай Тагинцев - в 53.Подходит к концу еще одна неприглядная история - владения построенного за счет бюджета дома в Добром бывшим главой районной администрации Анатолием Глазуновым. В «Добровском официальном курьере», информационном бюллетне районной газеты «Знамя Октября», издающейся всего в несколько десятков экземпляров, появилось интересное объявление. На продажу выставлен дом общей площадью в 309,5 кв.м. по адресу: с Доброе, улица Октябрьская, 67 (без земельного участка) со стартовой ценой продажи всего в 2 640 000 рублей! То есть особняк на берегу реки Воронеж продается по цене липецкой «двушки». Т.е. особняк главы администрации района продается по цене в 8,5 тысяч рублей за квадратный метр (см.).Интересно, допустят ли районные власти к аукциону кого-то еще, кроме теперешнего ветеринара Глазунова?На этой неделе мы сообщили, что: член «ЕР», гендиректор ДСК Александр Лаврентьев, отрапортовал о доходе в 74,4 млн рублей. На втором месте по доходам – член фракции «Справедливая Россия» Владимир Чеботарев: директор ООО «Липецкглавснаб» отчитался о 50,9 млн рублей (но еще круче финансовые показатели его жены - 76,9 млн рублей). При этом у четы миллионеров нет личного автотранспорта, а из недвижимости - только квартира и дом. На третьем месте по богатству - чета Архипенко (председатель Совета директоров АО «Энергия» заработал 50,4 млн рублей, а его жена - 37,4 миллиона).На этой неделе- После того, как летом прошлого года в Липецке было прекращено движение троллейбусов, встал вопрос о демонтаже контактной сети. Было решено выполнить эту работу силами сотрудников муниципального предприятия. Контактную сеть - медный провод - доставят на склад МУП «Липецкпассажиртранс», где ее партиями продадут с аукциона. Полученные средства пойдут на погашение лизинговых платежей за приобретенные муниципальным предприятием автобусы, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта мэрии.Всего с улиц города будет снято 204 км контактного провода. На все работы уйдет три месяца. Исходя из предварительных расчетов, муниципальное предприятие получит 130 тонн меди, которые будут проданы по цене лома.А вот в другом муниципальном предприятии решили не заморачиваться поиском продажи чего-то ненужного, чтобы купить нужное.. Предприятию требуется автомобиль повышенной комфортности. Если точнее, то без пробега не ранее 2018 года выпуска. Цвет - черный металлик. Салон - черная кожа Emboss. Внутри, как говорится, полный фарш вплоть до трехзонного климат-контроля и аудиосистемой плюс десять подушек безопасности (две - занавесочного типа во всю длину салона). При автопарк ЛГЭКа, используемый для производственной деятельности, находится в плачевном состоянии. Машины старые, техника постоянно выходит из строя, но и такой не хватает, у аварийных «буханок» прогнили днища... ЛГЭК арендует машины у разных компаний, включая фирму «НВ-транзит», которой в свое время и продал весь свой автопарк по бросовым ценам.Кстати, главный энергетик Липецка - любитель японского стиля жизни (жизненную философию Владимира Башкарева, по его словам, сформировал знаменитый фильм «Самурай» 1954 года) и культуры. Более того, он - боец, обладатель первого дана по айкидо. А еще он, по его признанию, созерцатель. Понятно, что при таком раскладе если и покупать авто, то непременно «Лексус».Завтра. Субподрядчики начнут демонтировать старые бордюры и снимать изношенный асфальт на улице Московская (от кольцевого движения ул. Московская-ул. Катукова до ул. Ангарская), улице Неделина (от площади Победы до района ОТТ «Петровский рынок»), улице Первомайская (от площади Победы до ул. Карла Маркса), проспекте Мира (от пересечения ул. Марии Расковой и пер. Бестужева до пл. Мира, включая площадь Мира), улице Гайдара (от железнодорожного переезда до ООТ «Сады Студеновского рудоуправления»), улице Баумана (от автодороги «Орел-Тамбов» до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин). При этом дорожники обещают минимизировать издержки для автомобилистов, и без того страдающих от перекрытия на ремонт Петровского моста - некоторые работы, в частности, укладку нового асфальта на улицах Неделина, Первомайской и проспекте Мира, будут выполняться в ночное время.Новыми элементами благоустройства должны стать велодорожки и чугунные ограды. Более того, в виде пилотного проекта в центре города вокруг деревьев должны появится чугунные приствольные решетки, оберегающие кору от повреждений дорожной техникой и автомобилями (цена одного такого антивандального комплекта - 45 тысяч рублей).А вот до проспекта Победы руки у дорожников в этом году не дойдут: новый проект, предполагающий создание на четырехкилометровом проспекте шести полос движения с двумя крайними для общественного транспорта, обсчитан в миллиард (в цену проекта вошла перекладка сетей и коммуникаций). Глава Липецка надеется, что эту сумму можно будет выплатить подрядчику в рассрочку на несколько лет, а сам проект реализовать в 2019 году. Кстати, на следующий год отложена реконструкцию улицы 50 лет НЛМК - там должна появиться долгожданная ливневая канализация.Напомним, что все три лота, на которые были разделены липецкие дороги, попадающие в планы ремонта, выиграло МБУ «Управление благоустройства Липецка». Понятно, что попасть одним задом сразу на все базары предприятие не сможет. Поэтому победитель торгов дороги ремонтировать будет номинально, раздав субподряды на это другим организациям. В итоге- работы без проведения аукциона МБУ отдало единственному подрядчику, воронежской компании «Дорожник».Уже в конце августа мы посмотрим, к какому результату приведет этот эксперимент.На этой неделе в реке Быстрая Сосна в 30 километрах от места пропажи было найдено тело пропавшего зимой мальчика (см.). Мальчик пропал вечером 6 февраля, когда возвращался из школы домой. Его следы и школьный рюкзак нашли на берегу реки Быстрая Сосна. Уже на следующий день по факту пропажи ребенка СУ СК РФ по Липецкой области было возбуждено уголовное дело. Главной версией следствия стал несчастный случай на воде. Тело мальчика искали более месяца спасатели, волонтеры и полицейские, но поиски оказались безрезультатными.Вчера. Самолет Zlin-142 упал недалеко от населенного пункта Шаршки в Усманском районе.- ими оказались пилот и замначальника лётно-спортивного центра «Сапсан» Евгений Егоров и замглавы авиаклуба Александр Нитовский.