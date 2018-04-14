«Виннипег» блестяще начал плей-офф, но… без Куликова

Травма по-прежнему мешает нашему земляку принять участие в самых крутых хоккейных матчах планеты.

Липецкий защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов, отказавшийся от операции ради участия в заокеанском плей-офф, все равно не выходит на лед в составе своей команды.

«Виннипег» сыграл уже две игры в серии на выбывание с «Минесотой Уайлд», выиграл их на своем льду – 3:2 и 4:1, но Куликова не было в составе.

Судя по всему, травма Дмитрия оказалась серьезнее, чем предполагалось. Во всяком случае, анонсированного возвращения в середине августа не случилось. Более того, «Виннипег», у которого помимо Дмитрия в списке травмированных значится еще один защитник швед Тобиас Энстрем, решил перестраховаться и в дедлайн приобрел у «Монреаля» канадского игрока обороны Джо Морроу.

Морроу, к слову, стал автором победной шайбы в первой встрече, когда за 7 минут до конца третьего периода при счете 2:2 склонил чашу весов в пользу «Джетс».

А вот вернется ли Куликов в строй в ближайшее время – большой вопрос.

Счет в серии минувшей ночью стал 2-0 в пользу «Виннипега», теперь команды переезжают на площадку «Дикарей». Игры в Минесоте назначены на 15 и 17 апреля, а затем, если потребуется, пройдет матч на льду «Минесоты Уайлд» 20 апреля и в Виннипеге 25 апреля. Напомним. Что серии плей-офф в НХЛ продолжаются до 4-х побед одной из команд.

27-летний Куликов является старожилом НХЛ, ранее выступал за «Флориду Пантерз» и «Баффало Сейбрз». Он проводит уже 9-й (!) сезон в сильнейшей лиге мира. Но за это время Дмитрий всего один раз принимал участие в «самом крутом хоккейном замесе планеты» -играх НХЛ на выбывание.

В 2016 году его «Флорида» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» в серии 2-4, а липчанин Куликов выступил во всех 6-ти матчах и при этом так рвался в бой, что даже продемонстрировал результативность выше своего обычного уровня – 4 (1+3) очка.

С тех пор главной хоккейной мечтой Дмитрия стало возвращение в плей-офф и преодоление хотя бы одного этапа. Ради этого он готов пожертвовать и здоровьем. Но пока здоровье подводит…