Общество

35 минут назад

В Липецке митингуют зоозащитники

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#бездомные животные
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В Липецке митингуют зоозащитники

Митинг собрал около 100 человек.

Митинг зоозащитников проходит в Липецке у здания областного центра культуры. Акция, ставшая частью митингов VII Всероссийской акции зоозащитников «Закон нужен сейчас», проходящих сегодня по все России, направлена на защиту бродчих собак и кошек от истребления жестокими методами.  Зоозащитники протестуют против предполагаемого отстрела бездомных живтоных накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом, и требуют  принятия Госдумой закона о «Об ответственном обращении с животными».
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#бездомные животные
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Комментарии (1)

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Витек

3 минуты назад
Идите в сквер какашки собирайте собачьи. Хоть какая-то польза!
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