В Липецке митингуют зоозащитники

Митинг собрал около 100 человек.

Митинг зоозащитников проходит в Липецке у здания областного центра культуры. Акция, ставшая частью митингов VII Всероссийской акции зоозащитников «Закон нужен сейчас», проходящих сегодня по все России, направлена на защиту бродчих собак и кошек от истребления жестокими методами. Зоозащитники протестуют против предполагаемого отстрела бездомных живтоных накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом, и требуют принятия Госдумой закона о «Об ответственном обращении с животными».

