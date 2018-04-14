В Липецкой области разбился самолет

Погибли два человека.

Легкомоторный самолет разбился в Липецкой области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате авиакатастрофы погибли два человека.

"Самолет Zlin-142 упал недалеко от населенного пункта Шаршки в Усманском районе области", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту находились пилот и пассажир, оба погибли. На земле жертв и разрушений нет.

По данным GOROD48, самолет упал во время тренировочных полетов, для которых используется аэродором в Шаршках. На месте падения самолета работает оперативная группа. Изучаются обстоятельства катастрофы.



